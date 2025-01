Casamento de Hulk e Camila Ângelo gera polêmica nas redes sociais

Na noite da última sexta-feira (3), a cidade de Campina Grande, na Paraíba, foi o cenário de um dos casamentos mais debatidos do ano. Hulk Paraíba, um renomado jogador de futebol de 38 anos, uniu-se em matrimônio religioso com Camila Ângelo, médica de 35 anos. O casal, que já havia formalizado sua união no civil em 2020, optou por uma cerimônia intimista que contou com a presença de aproximadamente 80 convidados na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, dando início a três dias de celebrações.

A relação entre Hulk e Camila gerou controvérsias desde o seu início, uma vez que o jogador se separou de Iran Ângelo, tia de Camila, após um casamento que durou 12 anos. A transição do relacionamento surpreendeu muitos, principalmente porque Camila tinha sido madrinha da união anterior. Apesar das críticas recebidas ao longo do tempo, o casal manteve-se unido e construiu uma nova família, sendo pais de duas filhas: Zaya, de 2 anos, e Aisha, de apenas 6 meses.

A cerimônia foi marcada por uma decoração que primava pela elegância e simplicidade. As flores escolhidas foram rosas brancas, que adornaram tanto os bancos da igreja quanto a mesa do padre. O cortejo teve início com Hulk acompanhado por seus pais, seguido pela entrada da mãe de Camila junto ao pai do noivo.

Os padrinhos fizeram sua entrada ao som da música “A Amizade”, um clássico do grupo Fundo de Quintal. A noiva fez uma aparição memorável ao lado de seu pai, enquanto a icônica Marcha Nupcial se mesclava com “Que Bom Que Você Chegou”, interpretada por Bruna Karla.

Contudo, não foram apenas os momentos festivos que marcaram esta ocasião. As redes sociais também reagiram fortemente à presença ou ausência de certos convidados. Filhos do ex-casal Hulk e Iran Ângelo não estavam presentes no evento, o que gerou discussões sobre o impacto dessa nova união nas dinâmicas familiares.

Enquanto a celebração prossegue com as festividades programadas para os dias seguintes, o casamento de Hulk e Camila continua a ser um tema quente nos debates públicos e nas mídias sociais.