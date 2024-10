Casal que cometia furtos em comércios de Santo André, é preso pela segunda vez

A Polícia Civil de Santo André identificou e prendeu, nesta quarta-feira (30), um casal responsável por invadir e furtar estabelecimentos comerciais na Vila Assunção. Ambos já haviam sido detidos pela Guarda Civil Municipal recentemente, mas foram liberados na época.

O último roubo aconteceu no dia 19, na Rua Guilherme Marconi, quando uma loja de roupas femininas foi atacada.

Na ocasião da primeira detenção, realizada pela GCM de Santo André no dia 21, no Núcleo Tamarutaca, o homem foi liberado. No dia 23, na mesma comunidade, a comparsa também foi detida e liberada após audiência de custódia.

Com a atuação do 1º Distrito Policial, após diversas ocorrências envolvendo a dupla, a Justiça retirou o livramento condicional de ambos e determinou a prisão preventiva do casal, que foi cumprida nesta quarta pela Divisão de Capturas da Polícia Civil.

A dupla sempre agia da mesma forma. Os dois se aproximavam de estabelecimentos comerciais que têm portas e vitrines de vidro e, com o auxílio de uma marreta, quebravam as entradas e posteriormente faziam a retirada dos produtos em exposição.