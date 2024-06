Casal é preso em flagrante com 200 Kg de drogas em Guarujá

A Polícia Militar apreendeu cerca de 200 quilos de maconha e prendeu um casal, de 25 e 19 anos, no domingo (16), em Guarujá, no litoral paulista.

A equipe policial recebeu uma denúncia sobre um local no bairro Vila Lygia que era usado para armazenar drogas. No endereço, os policiais perceberam o forte odor de entorpecentes em um dos apartamentos.

No imóvel foram encontrados 331 tijolos de maconha, cerca de 15 quilos de cocaína, nove garrafas de lança-perfume, além de equipamentos usados no refino e embalo de drogas. Um casal que dormia em um dos quartos do apartamento foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia de Guarujá.