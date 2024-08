Casal é preso com quase 190 kg de drogas em São Bernardo

Um casal, de 27 e 22 anos, foi preso pela Polícia Militar com quase 190 quilos de drogas. O flagrante ocorreu na sexta-feira (9), na região da Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Durante patrulhamento, policiais da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) viram o momento em que um carro estacionou na via. Ao notar a presença da equipe, um dos ocupantes do veículo correu e entrou na garagem de uma casa.

Os militares foram atrás do homem e, neste momento, viram que uma mulher, que também estava no imóvel, pulou o muro e tentou fugir pelo telhado das residências vizinhas. Mesmo com a tentativa de fuga, os dois foram alcançados e abordados.

O casal acompanhou a equipe pelas buscas na casa, onde foram encontrados um tablete de maconha e um caderno de anotações sobre o tráfico. Durante a vistoria no carro, os policiais localizaram outros 292 tabletes da droga, divididos em oito caixas.

Divulgação/Polícia Militar

No local, foi apurado que o homem e a mulher eram responsáveis por realizar o transporte da substância ilícita. Eles teriam pegado o entorpecente em Diadema para levar até São Bernardo do Campo.

Os dois foram encaminhados ao 1° Distrito Policial da cidade, onde permaneceram presos em flagrante. O caso foi registrado como tráfico de drogas, localização/apreensão de veículo, associação para o tráfico e localização/apreensão de objeto.