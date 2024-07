Casal é preso com mais de 100 kg de maconha e cocaína no interior de SP

Um casal de bolivianos foi preso por transportar mais de 100 quilos de maconha e cocaína entre os dois países, na noite do domingo (28). As drogas estavam em compartimentos falsos de dois caminhões, que foram abordados em um posto de combustível no município de Cerqueira César, interior do estado.

Os policiais do 5° Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) abordaram os dois caminhões durante o policiamento na rodovia Presidente Castelo Branco. Com a aproximação dos agentes, quatro estrangeiros desceram dos veículos e fugiram a pé. Um casal foi capturado.

Em um dos caminhões, foram encontrados 94 tijolos de maconha, no fundo falso do compartimento de carga. Já no outro, os policiais localizaram nove tijolos de pasta base de cocaína, escondidos na cabine.

Segundo informações da PM, os veículos foram carregados na Bolívia e deveriam ser entregues na capital paulista. O casal foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia Federal em Bauru.