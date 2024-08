Casal do Rio de Janeiro que desapareceu no Chile é encontrado

O casal de Resende (RJ) que estava desaparecido na região do Atacama, no Chile, foi encontrado na noite desta sexta-feira (23), após cinco dias sem dar notícias a família.

Aurora da Silva Rodrigues, 59, e Eraldo Rodrigues, 60, foram localizados na fronteira com a Argentina. Ainda não há detalhes sobre como eles foram achados.

A informação foi confirmada pelo filho do casal, Raphael Valentim, e a nora, e Cintia Martins, que foram para o Chile para acompanhar as buscas.

Nas redes sociais, Cintia informou que os sogros estão sob cuidados médicos, mas sem dar detalhes.

Uma sobrinha do casal também postou na internet que Aurora e Eraldo “estão abrigados e sendo cuidados”, e agradeceu a mobilização de internautas para encontrar os familiares.

Segundo os parentes, o casal saiu casa no dia 2 de agosto para uma viagem a passeio de carro, num veículo particular. Eles entraram no país pela fronteira de Jama, na Argentina, no dia 14.

O último contato foi feito foi às 8h de domingo, quando eles estavam na cidade de Copiapó, no Chile. A família afirma que, desde então, não teve mais notícias deles.

Com o passar do tempo, o filho do casal e a nora, Raphael e Cintia, perceberam que havia algo errado e informaram as autoridades. O Itamaraty passou a acompanhar o caso e a Polícia Federal também foi acionada.

Raphael e Cintia decidiram ir para o Chile e registraram o caso na delegacia nesta quinta-feira (22). A polícia local abriu uma investigação e equipes dos Carabineiros do Chile, que é a polícia ostensiva chilena, iniciaram as buscas.