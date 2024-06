Casal de motoristas compartilha a rotina em linhas de ônibus da EMTU

Um amor que divide a mesma rotina e paixão pelo transporte coletivo. Essa é a história de Paulo Soares e Cirlene Martins de Oliveira, motoristas de ônibus das linhas 001 e 451, gerenciadas pela EMTU e operadas pela empresa Miracatiba, na Região Metropolitana de São Paulo.

O casal se conheceu há 16 anos, quando ambos trabalhavam em um mercadinho de Juquitiba. Tudo começou com uma grande amizade, mas segundo Paulo, o amor foi à primeira vista e logo começaram a namorar.

Em setembro de 2011, Paulo conseguiu uma oportunidade na atual empresa para trabalhar como cobrador de ônibus. “Eu não queria ficar longe do meu amor e a incentivei a seguir o mesmo caminho, buscando uma oportunidade melhor. Então indiquei Cirlene no meu trabalho, e deu certo!”, comemora ele. Em 2012, os dois já trabalhavam como cobradores da mesma linha.

Paulo e Cirlene foram promovidos para o cargo de manobras no pátio, ele em 2015 e ela em 2018. Alguns anos depois, tendo observado o alto nível de preparação que ambos alcançaram, a empresa os promoveu para o cargo de motorista – Paulo em 2017 e Cirlene em 2019. Lá estão até hoje. Evoluíram juntos na empresa e hoje dividem a mesma rotina como condutores de linhas que ligam Itapecerica da Serra a Capão Redondo e se encontram no meio do itinerário.

“Nas linhas que fazemos, em determinado momento do trajeto, nos encontramos. Às vezes o ônibus dela está à frente e outras vezes, o meu. Nessa hora, olhamos um para outro pelo retrovisor e fazemos gesto de coração como sinal de amor”, conta Paulo.

Divulgação

Simples momentos como esse transformam o dia do casal, segundo Cirlene. “Digo que o fantástico da vida é quando você encontra uma pessoa que procura sempre fazer de um pequeno instante um grande momento, e assim é o que ele faz”, ressalta a condutora.

Seu parceiro de vida e de profissão, Paulo, não poupa elogios à amada. “Eu admiro nela a garra, a determinação, a fé e vontade de sempre chegar a algum lugar. Que o nosso amor continue a ser eterno, que seja sempre abençoado por Deus e que traga sempre a alegria de estarmos e contarmos um com o outro”. O casal afirma que é muito realizado e feliz na profissão que compartilham e que as grandes conquistas obtidas são fruto do trabalho.

Para o gerente de Marketing Institucional da EMTU, Paulo Reis, o transporte metropolitano traz consigo histórias encantadoras. “Neste Dia dos Namorados apresentamos a história de Paulo e Cirlene, que evoluíram juntos e hoje conduzem as linhas de ônibus com amor e parceria. Ficamos muito contentes em fazer parte dessa união que, acreditamos, refletir positivamente no atendimento dos passageiros”.