Casal com drogas é preso pela 2ª vez no interior de São Paulo

Um casal foi preso na terça-feira (30) pela segunda vez em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Os suspeitos transportavam 16,5 quilos de maconha em um carro. O homem foi detido em 2008 por roubo a uma agência dos Correios, em Guará. Já a mulher foi detida no ano seguinte por tráfico de drogas.

Eles foram abordados por policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 3° Batalhão de Polícia Militar, na rodovia Attílio Balbo, ao tentar passar por uma praça de pedágio.

O homem ainda tentou abandonar o carro e fugir, mas acabou detido pelas equipes. A dupla levava no carro uma caixa com 21 tijolos da droga. Segundo a PM, eles pegaram o entorpecente em Barrinha para revender em outro município da região.

Os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime e encaminhados à Cadeia de Pradópolis, onde permanecem à disposição da Justiça.

Apreensão de 12 toneladas na região no 1º semestre

Na região do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter) 3, que abrange o entorno de Ribeirão Preto, as forças de segurança do estado apreenderam mais de 12,7 toneladas de drogas no primeiro semestre, entre maconha, cocaína e crack. A quantidade representa um aumento de 320% em relação ao total de entorpecentes apreendido no mesmo período de 2023.