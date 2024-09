Casal com carro roubado é preso pelo TOR com 332 kg de drogas no interior de SP

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na rodovia Dona Leonor Mendes de Barros, em Pongaí, no interior de São Paulo. Com a dupla, a polícia encontrou 332 quilos de maconha que estavam em um carro roubado. A dupla pegou o entorpecente no sábado (7) no Paraná e faria a “entrega” na cidade de São Paulo.

A equipe do TOR realizava a Operação Impacto na região quando notou a aproximação do veículo em alta velocidade. Após acompanhamento, os policiais interceptaram o carro no quilômetro 442 da rodovia.

Durante a abordagem, a equipe encontrou 303 tijolos de maconha, 59 de skunk e 44 pacotes de haxixe. De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla pegou o carro carregado com a droga em um posto de combustíveis no estado do Paraná. Durante a viagem, uma terceira pessoa passou as instruções pelo celular sobre o caminho que ambos deveriam seguir. O veículo estava com placas de Santa Bárbara D’Oeste, mas o chassi correspondia a um veículo de São Paulo e tinha uma queixa de roubo registrada no Rio de Janeiro.

O casal foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins, onde foi registrado como tráfico de drogas, associação para o tráfico e localização/apreensão de veículo e objeto.