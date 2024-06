CASACOR São Paulo celebra cultura popular brasileira com exposição Ecos Armoriais

Artistas que são a memória viva do Movimento Armorial – fundado por Ariano Suassuna em 1970 com a intenção de realizar uma arte autêntica brasileira baseada nas raízes populares, dando espaço à infinitude de mestres que desenvolvem sua arte nos rincões do Brasil– compõem a exposição coletiva Ecos Armoriais, em exibição até 28 de julho na CASACOR São Paulo.

Pedro Ariel Santana, que faz parte do time curador da mostra, se junta ao artista e diretor criativo Rodrigo Ambrósio, ambos estudiosos do tema, para reunir artistas nordestinos e que, mais 50 anos depois, mantêm viva a chama do Movimento Armorial, cujo grande legado é abrir portas para que diferentes linguagens ingressem na academia e nos espaços institucionalizados da cultura.

A exposição na CASACOR, traz artistas em atividade e une elementos ancestrais da cultura nordestina com uma linguagem contemporânea, criando poéticas que dialogam entre si e formam um panorama atual do Nordeste, mostrando que a região é plural, viva e respeitosa com as suas tradições.

“Essa exposição surge de um desejo de reunir artistas que beberam na fonte armorial, mas também temos obras de grandes mestres e de seu fundador, Ariano Suassuna. No espaço que Rodrigo Ambrósio e eu propomos, o visitante encontra murais, peças de design, obras de arte, literatura, música e esculturas, numa verdadeira imersão pelo que foi e pelo que é a essência do armorial”, explica Pedro Ariel.

Os ecos do armorial

Participam da exibição, que tem Apoio Cultural do Shopping Lar Center, a artista e designer pernambucana, Joana Lira, autora do mural “SEI DE ONDE VIM, PARA ONDE EU FOR, EU CHEGO!” e seu conterrâneo Derlon, artista visual nascido em Recife também assina mural (Sem título) no espaço. Os painéis, após o t[termino da CASACOR, serão exibidos também pelo Lar Center, em seguida leiloados, com verba revertida para instituições parceiras.

O cearense Iury Simões assina “PERSONAGENS ARMORIAIS”, espalhando pelas paredes figuras clássicas como a mulher, o padre, o diabo, a besta-fera. Bacaro Borges, filho caçula do grande artista popular da xilogravura, José Francisco Borges traz “O ENCONTRO DE J. BORGES E ARIANO NO ARMORIAL”; o pernambucano Bozó Bacamarte, artista visual do Movimento de Arte Urbana traz “A CHAVE DO CAMINHO E OS SETE PONTOS FIRMADOS”; o pintor, desenhista, gravador e ceramista Manuel Dantas Suassuna apresenta “SAGRADOS”. Eduardo Ver apresenta xilogravura (Sem Título) e a ceramista Fátima Campos expõe duas de suas obras, “CASULO” e “MARIMBONDOS”.

O cantor, compositor e designer DJ Dolores traz assina o som da exposição, onde com “CORPO #1”; De Juraci Dórea Falcão, a exibição conta com o painel “OS BRASILEIROS III”; A ceramista alagoana Aline Angeli apresenta “PÁSSAROS”; Ambrósio apresenta “XINGÓ”; Marcelo Monteiro Lins vem com “FERTILIDADE ARMORIAL”.

Se destacam ainda Fernando Ancil, com a escultura “PADRE CÍCERO”; Sussula de Tracunhaém com “MÃE PROTETORA”, Bruno de Carvalho e J. Borges com “PALHAÇADAS”; Delson Uchoa com “SATÉLITE NOVELO”.

Espedito Seleiro e Estúdio Campana trazem a cadeira CANGAÇO; Fernando Portela traz “CÃO DE FÉ 19”; o artesão Jasson Gonçalves da Silva exibe “NATURAL 03”; Rodrigo Almeida está presente com “TRANS ARQUÉTIPOS”; Sérgio Matos com sua cadeira “COBRA CORAL”, o sergipano Cícero Ales, conhecido como Véio exibe escultura em madeira (Sem Título).

Completam Ecos Armoriais a arte de Vieira, com “PÁSSARO COM CABEÇA DE HOMEM”; Jonathas de Andrade com a instigante “CARAVANA MUSEU DO HOMEM NORDESTE”; Alcione Freitas com “ARMORIAIS”; Mestre Joaquim Pereira com “SERES ARMORIAIS”; Leonildo Nascimento com “ONÇA CAETANA” e Ariano Suassuna com A VIAGEM, de 1985.

“Ecos Armoriais traz um panorama atual de como o Movimento Armorial e suas raízes influenciam a produção contemporânea de artistas e designers vivos. Mesmo que estes, algumas vezes, nem notem que sua visão de nordeste, de Brasil profundo, é influenciada, meio século depois, pela narrativa ramificada por Ariano Suassuna e seus seguidores”, completa Rodrigo Ambrósio, curador ao lado de Pedro Ariel.

Ecos Armoriais fica em cartaz por 10 semanas, dentro da CASACOR São Paulo, principal evento da maior plataforma cultural de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas, até 28 de julho, no Conjunto Nacional.

Em 2024, a mostra tem como tema De Presente, O Agora e ocupa um espaço de 9 000m² de área construída, com uma configuração totalmente nova para os visitantes, que poderão conhecer ainda mais de perto e desfrutar de bons momentos com vista privilegiada para a arquitetura do icônico edifício modernista, assinado pelo arquiteto David Libeskind (1928-2014).

O circuito completo tem 5 áreas dedicadas a exposições e instalações artísticas e 70 ambientes entre 8 estúdios e lofts, 16 casas, 7 jardins, 6 operações de restaurante, bar e café, 5 banheiros unissex com espaço família, 4 lojas e operações comerciais, além de quartos, lavabos, salas de leitura, home office, home cinema, lavanderia, cozinhas, livings e até um espaço de coworking totalmente funcional, que poderá ser utilizado pelos visitantes.

A venda de ingressos acontece por meio do aplicativo CASACOR, no site oficial da mostra ou na bilheteria do evento, mediante disponibilidade.

