CASACOR São Paulo anuncia elenco para 2024

A CASACOR São Paulo, principal evento da maior plataforma cultural de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas, começa o ano com muitas novidades, se preparando para apresentar de 21 de maio a 28 de julho, no Conjunto Nacional, sua 37ª edição.

Em 2024, a mostra estará em um espaço de 9 000m² de área construída, com 69 ambientes, entre casas, apartamentos, lofts, jardins, além de espaços dedicados a instalações artísticas, gastronomia e compras. A CASACOR São Paulo vai ocupar o prédio com uma configuração inédita para os visitantes que poderão conhecer ainda mais de perto a arquitetura do icônico edifício modernista assinado pelo aquiteto David Libeskind (1928-2024)

“De Presente, O Agora”, o tema proposto para a edição de 2024, convida os profissionais, o público e todo segmento a refletir sobre como as nossas decições cotidianas impactam nas futuras gerações – afinal, sempre seremos acenstrais de alguém.

Para transformar o tema e apresentar uma mostra surpreendente, a CASACOR convidou um elenco poderoso, que terá o desafio de usar a criatividade para responder à complexidade deste tempo.

O elenco

A edição de 2024 vem repleta de nomes consagrados no mercado e terá projetos imperdíveis de Brunette Fracarolli, David Bastos, José Roberto Moreira do Valle, Leo Shethman, Rosamay Sampaio e Wair de Paula.

Deca, patrocinadora master de CASACOR, convida a arquiteta carioca – e parceira de longa data da marca – Gisele Taranto para assinar seu ambiente deste ano. Já a Portinari trará para a CASACOR São Paulo mais uma arquiteta conhecida das marcas Dexco: Melina Romano, que já esteve à frente da Casa Alma Duratex, em 2021. Também da Dexco, a Duratex terá seu ambiente criado pelo catarinense Marcelo Salum, cuja marca registrada são ambientes cheios de cores e brasilidade.

A LG vem repleta de novidades e esse ano terá 3 ambientes na mostra. O primeiro deles, será projetado pelo baiano e prata da casa, Nildo José. As arquitetas Letícia Nanetti e Fernanda Rubatino completam o time escolhido para mostrar as novas tecnologias da marca. A Coral, nessa edição, aposta em outra carioca já muito conhecida pelo público de CASACOR, Paola Ribeiro.

Giro Brasil

Sempre buscando trazer diversidade de estilos e culturas, a mostra recebe profissionais de outros estados brasileiros. Aline Borges, José Navarro e Nathan Gil representam o Estado de Minas Gerais. O Rio de Janeiro marca presença com Migs Arquitetura e Studio Roca. Romário Rodrigues é natural do Ceará e a PA Arquitetos vem de Alagoas para a mostra paulistana. A região sul também garante seu espaço com Gustavo Scaramella, do Paraná, Luciana Viganó, do Rio Grande do Sul e Luciana Bascheschi de Santa Catarina.

Interior paulista

O interior do Estado também terá forte presença com projetos assinados por Cacau Ribeiro, de Ribeirão Preto e Paulo Azevedo, de Bauru. Carla Fellipi, de Santos e Gabriel Fernandes, da Praia Grande, representam o litoral Sul de São Paulo.

Presença internacional

Dividindo seu tempo entre Bolívia e Brasil, o arquiteto boliviano Eduardo Baldelomar retorna à CASACOR São Paulo e é um dos convidados da edição.

Espaços gastronômicos

Para construir alguns dos espaços dedicados à gastronomia, a CASACOR traz a expertise de Jhonny Vianna, que vai projetar o famoso restaurante Badebec, e Ju Matos, que inaugura a participação do renomado italiano Ristorantino. Flávia Burin e Bruna Monetti darão vida ao espaço da doceira Isabela Akkari e Gabriela Prado ficará responsável pela ambientação do Bar Caracol.

Retornos

Voltando ao evento, o elenco contará ainda com o arquiteto Renato Mendonça, que teve sua estreia em 2019 e atualmente é apresentador do programa “24 Horas para Decorar” no canal pago Discovery Plus. Outros retornos incluem a turma da ADVP Arquitetura, Bruno Moraes, Renan Altera, Felipe e Eloy Fichberg, Ana Wegee e Juliana Cascaes.

Estreias de peso

Entre as estreantes da edição temos a Fragmento Arquitetura, Isadora Araújo, Gabriel Rosa, Camila Vasquez e André Almeida, Kesley Santiago, Bruno Reis e Helena Kallas, Carol Miluzzi e William Vasconcelos, Monik Santos, Sala 2 Arquitetura, LP+A, Adriana Farias, Daniela Funari, PanaPana Arquitetura, Marina Salomão, Laura Rocha e Red Square.

A CASACOR São Paulo 2024 tem patrocínio master Deca, banco oficial BRB, patrocínio Coral, parceira de tecnologia LG, patrocínio local Duratex, apoio local Portinari e Savoy.