Casacor RJ 2024: Natura Bothânica inaugura espaço exclusivo

Natura Bothânica desembarca no Rio de Janeiro e faz sua estreia na CASACOR RJ 2024, abrindo as portas de seu universo sensorial para o público. A marca de produtos de cuidados premium para a casa terá um espaço proprietário no evento, que acontece de 24 de setembro a 24 de novembro, no Fashion Mall.

Intitulado “Jardim Natura Bothânica”, o espaço é assinado pelo paisagista Pedro Rabelais, que se inspirou nos blends aromáticos dos produtos para transportar o visitante em uma experiência única de sensações. Este será o primeiro ambiente proprietário da marca no evento, que evoluiu sua participação nas edições da CASACOR em São Paulo e Curitiba de 2024.

“Estamos levando Natura Bothânica para CASACOR RJ para apresentar nossos produtos recém-lançados ao público carioca. Queremos proporcionar aos visitantes da mostra essa experiência coletiva de sentir os mesmos ambientes sob as diferentes percepções e com a sofisticação que nossas fragrâncias agregam”, pontua Débora Gentil, gerente de Marketing da Natura Brasil.

Além da imersão sensorial, os produtos Natura Bothânica estarão dispostos em espaços variados, assinados por mais de 30 arquitetos, que elegeram suas fragrâncias preferidas para fazer parte de seus projetos. A linha também se estenderá aos banheiros e espaços públicos do evento, com sabonetes e hidratantes para as mãos, além de sprays aromatizadores de ambientes.

E ao final, os visitantes poderão levar para casa um pouco dessa vivência, adquirindo os produtos de Natura Bothânica, que estarão à venda no Home Bazar da CASACOR.

CONHEÇA MAIS SOBRE NATURA BOTHÂNICA

Natura Bothânica é a linha de cuidados para corpo e para o lar, lançada em 2024, que oferece produtos premium como sabonetes líquidos e hidratantes para as mãos, óleo de massagem, sprays de ambientes e velas aromáticas.

Desenvolvidos com blends exclusivos de óleos essenciais latino-americanos, todos eles carregam fragrâncias sofisticadas que primam por marcações herbais, notas cítricas e amadeiradas. Suas fórmulas são altamente naturais e as embalagens eco-friendly que acompanham a sustentabilidade da marca Natura.

Os produtos de Natura Bothânica já estão disponíveis através do e-commerce Link e em diversas lojas físicas da Natura.