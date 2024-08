Casa Zazu leva Festival de Cultura Milenar Ancestral para UNG

Nos dias 24 e 25 de agosto, Guarulhos recebe o Festival de Cultura Milenar Ancestral. O evento é gratuito e reúne expressões culturais, artísticas e terapêuticas inspiradas nas tradições de diversas civilizações milenares, além de contar com uma praça gastronômica diversificada. A festividade acontece das 11h às 21h, na Universidade Guarulhos (UNG), localizada na praça Tereza Cristina, 88 – Centro.

Com o propósito de resgatar e honrar as raízes ancestrais, o festival contará com apresentações de danças étnicas, como dança cigana, dança do ventre, taiko (percussão japonesa) e dança persa. Além disso, práticas de yoga e rodas de conversa sobre os oráculos também estarão em destaque. O festival não só valoriza as tradições culturais, mas também busca promover a integração e o bem-estar por meio de shows, oficinas e exibições artísticas.

No primeiro dia, o público poderá conferir performances como as de Naná Rodrigues, com práticas de yoga, e apresentações de danças amazonenses com Mani Carimbó. O grupo Sakura Taiko trará a tradição japonesa, seguido por intervenções culturais e artísticas, incluindo o show de Deborah Abdala “Todos Somos Um”. No domingo, tem o grupo Raízes da Arte Negra, apresentações de dança cigana com a Casa de Cultura Zazu e oficina de capoeira com a professora Docinho, dentre outras.

Com uma proposta de reconexão com as culturas ancestrais, o festival proporciona um espaço onde o passado e o presente dialogam, criando uma atmosfera de aprendizado e respeito às tradições. A organização espera atrair um público diversificado, desde entusiastas de culturas milenares até famílias e curiosos interessados em vivenciar práticas de bem-estar.

O festival é organizado pela Casa de Cultura Zazu, liderado por Deborah Abdala, em parceria com a UNG e Associação Guarulhos de Food Truck.

Programação completa:

24 de agosto:

Naná Rodrigues (Yoga)

Sandra Zahirah (Dança Persa)

Adicotomia (Show Artístico)

Sakura Taiko (Cultura Japonesa)

Mape (Show Artístico)

Casa de Cultura Zazu (dança do ventre e dança cigana)

Mani Carimbó (Dança Carimbó)

Raízes Arte Negra (maculelê, capoeira e puxada de rede)

25 de agosto:

Prof. Docinho (Capoeira)

Sol Bellydance (Dança do Ventre)

Jannah Dantas (Oficina de Dança)

Jaqueline Duni (Oficina de Dança Afro)

Tony Mouzayek – Show Árabe e bailarinas

Adriah Esteves (Show Gipsy – músicas ciganas)

Para mais informações entre em contato pelo telefone (11) 2229-8465 ou acesse nosso [email protected]

Divulgação