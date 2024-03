Casa Ronald McDonald ABC recebe Medalha de João Ramalho na Câmara de São Bernardo

Após a extensa movimentação do Fevereiro Laranja, em prol a prevenção da leucemia infantil, e também por todos os anos de grande esforço na causa do câncer, a Casa Ronald McDonald ABC recebeu a Medalha de João Ramalho, na Câmara de São Bernardo. A noite regada a emoções contou com homenagens e a presença de autoridades e parceiros.

Recepcionados pelo vereador Ary de Oliveira, a mesa foi composta pela Greici Picolo, representando o prefeito Orlando Morando, Ricardo Ferrari, representando a deputada estadual Carla Morando, deputado federal Marcelo Lima, diretor técnico da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social SP-ABC Fábio Lopes, diretor superintendente da Casa Chico Neves, Carlos Eduardo Marchi, governador assistente do Distrito 4420 do Rotary Club, presidente do Conselho Deliberativo Nelson Tadeu e a diretora executiva Leila Lopes.

“Ao longo dos anos, a Casa Ronald McDonald ABC tem sido uma fonte de apoio e conforto para inúmeras famílias em nossa comunidade. Estamos profundamente gratos pelo trabalho”, agradece o vereador Oliveira.

A medalha é entregue a indivíduos e organizações que se destacam por suas contribuições significativas para o bem-estar e desenvolvimento da cidade. Ao reconhecer a Casa, é um símbolo de celebração não apenas o trabalho da instituição, mas também o espírito de solidariedade e compaixão que ela representa.

“Sempre nos preocupamos com as crianças e adolescentes atendidos, mas também temos uma preocupação com a família. Por isso, nosso atendimento é integral para todos os cuidados que eles precisam nesse momento. Receber essa medalha é uma prova de que nossa dedicação traz resultados”, ressalta Leila Lopes, diretora executiva da instituição.

Desde sua fundação, a organização tem sido uma aliada essencial para aqueles que enfrentam doenças graves, fornecendo alojamento, assistência financeira, transporte e programas de apoio emocional. A instituição está prestes a completar 17 anos em abril e tem planos para crescimento, a fim de melhorar a qualidade e estender a quantidade de atendimentos. No ano de 2023, foram mais de 17 mil hospedagens de jovens que receberam apoio no tratamento.

“Expressamos nossa sincera gratidão por esta distinção honrosa e por todos que não medem esforços para apoiar a causa. Continuaremos comprometidos com nossa missão de ajudar as crianças e famílias em suas jornadas de tratamento médico”, salienta Nelson Tadeu, presidente do conselho deliberativo.

Além disso, em momento emocionante, Chico Neves, criador do instituto relembrou sobre a trajetória do filho mais novo, Marquinhos, que enfrentou a leucemia. “Tenho certeza que ele está aqui conosco. A memória dele viverá para sempre em nossos corações e na Casa”, destaca.

Ainda, durante a solenidade, Leila exaltou as lideranças femininas em homenagem à semana da mulher. “Mais de 80% da nossa força de trabalho e das nossas famílias atendidas é representada por mulheres. Isso reflete todo um cuidado, carinho, apoio e também de um amor incondicional. Mas nós lutamos também, porque somos inconformadas e quando nós enxergamos e vemos algo que nós não nos conformamos, nós lutamos para que a situação seja transformada para melhor. Eu desejo a todos os presentes que sejam inconformados, que enxerguem os invisíveis, que falem pelos que não tem poder de fala e que lutem como uma mulher”