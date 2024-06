Casa Ronald McDonald ABC lança McDia Feliz com apresentação de embaixadora

A Casa Ronald McDonald ABC, instituto que hospeda crianças e jovens no tratamento do câncer, fundada pelo Clube Rotary de Santo André, promoveu o lançamento oficial do McDia Feliz com a campanha focada no tema “Transforme Big Mac em Sonhos”, nesta terça-feira (25), na andreense Casa de Portugal do Grande ABC, que cedeu o espaço para o momento solene.

A cerimônia contou com diversas atrações, dentre elas, o cantor e compositor Luca Latorre, que recebeu os convidados ao som de diversos ritmos. No comando das panelas, o chef Arthur Sauer, ao lado da equipe da Casa Ronald ABC, assinou os pratos italianos servidos no delicioso jantar. Além disso, o cover da artista Rita Lee deu o ritmo da noite.

“Esse ano estamos com o projeto de ampliar nossa estrutura. Estamos com uma demanda muito grande de famílias pedindo vaga e não temos”, salienta Leila Lopes, diretora executiva da Casa, que, ao lado, do presidente do Conselho, Nelson Tadeu, ressaltou a importância da presença de todos. “O índice de cura do câncer em torno de 60% das regiões Sul e Sudeste está em torno de 80% a 85%. Então, é importante a ação do diagnóstico precoce”, ratifica.

Os assistidos pela Casa se divertiram com a apresentação de teatro da Cia Cambaio com o tema sonhos, que emocionou o público. Após esse momento de envolvimento e emoção, foi desvendado a embaixadora da Casa, Raissa Chaddad, que hoje conta com 8,2 milhões de seguidores em seu Instagram. “Não é a quantidade que é importante para espalhar o bem, tenho certeza que um familiar e um amigo podem conhecer essa campanha tão importante no dia a dia mesmo. Temos uma missão em conjunto”, abrilhantou a atriz que foi destaque em Chiquititas, no SBT, e, também atuou em filme que está em cartaz na Netflix. Ao lado de diversos influencers da região, as ações prometem somar esforços para um grande McDia Feliz.

O Prefeito da cidade de Santo André, Paulo Serra, parabenizou todos os envolvidos na nobre causa. “Em tempos de negacionismo, principalmente, na proteção das pessoas, ficamos muito felizes em ter em nossa cidade um local como este que faz um trabalho incrível”.

O McDia Feliz ocorrerá no dia 24 de agosto e todos podem garantir a compra antecipada pelo site www.casaronaldabc.org.br

