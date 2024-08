Casa Ronald McDonald ABC agita comunidade no McDia Feliz

No último sábado (24), ocorreu a abertura do McDia Feliz em frente à Casa Ronald McDonald ABC, localizada na Avenida Príncipe de Gales, 821, em Santo André.

A iniciativa foi marcada por muita animação, companheirismo e alegria, contando com a presença de criadores de conteúdo e influenciadores como Sophia Santos, Anna Ju, Bruna Trevisan, o chefe de cozinha, Arthur Sauer, e música ao comando do DJ Eduardo Gaiarsa, e também os Grupos de Motociclistas Insanos e os Bodes do Asfalto.

Divulgação

Na abertura da festividade, Leila Lopes, diretora executiva da Casa, expressou sua gratidão pela presença de todos, acompanhada por Nelson Tadeu, presidente do conselho, e Paulo Antônio, vice-presidente. “É com imensa honra que recebemos todos em nossa instituição para iniciarmos juntos um dia tão especial, que faz toda a diferença para nossos hóspedes e para o trabalho realizado na Casa.”

A cerimônia contou ainda com a presença do prefeito de Santo André, Paulo Serra, além de Henriette Benedusi Porchia, presidente do Rotary Satélite Alpha, e Edson Zangirolami Junior, do Rotary Clube Santo André.

O prefeito Paulo Serra, destacou a importância da Casa nos cuidados com a saúde das crianças e adolescentes, ressaltando o papel fundamental do apoio recebido por meio de parcerias e doações.

Após abertura, os colaboradores da Casa visitaram os restaurantes McDonald’s de Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo, finalizando o McDia Feliz no Méqui 1000, na Avenida Paulista, com a participação dos hóspedes, em um momento de grande comoção e celebração.

No encerramento realizado no Méqui 1000, também reuniu diversos influenciadores, como Camila Moura, Duda Araújo, Thayná Alacrino, Raíssa Soares, Vini Machado, Yuri Bonotto, a dupla sertaneja JP e Isaac, o apresentador e humorista Phellyx, o locutor Cadu Previero da Rádio 89, e o médico dermatologista Fábio Gontijo, ex-participante do reality show “A Grande Conquista” da Rede Record. O Rotary Clube da Baixada Santista também marcou presença e participou ativamente das festividades.

Raissa Chaddad, embaixadora regional, destacou: “Foi desafiador ser embaixadora de um trabalho tão importante, mas foi incrível.”