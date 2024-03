CASA Rio Dourado, de Lins, vence CASA Botucatu e é tricampeão da Copa CASA de Futebol

A XIX Copa CASA de Futebol chegou ao fim nesta quinta-feira (28/03). Em partida disputada no Estádio Doutor Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, em Jundiaí, o time do CASA Rio Dourado, da cidade de Lins, venceu a equipe do CASA Botucatu por 8 a 0 e conquistou o tricampeonato estadual de futebol entre jovens em internação na Fundação CASA. A edição 2024 mobilizou mais de 1000 adolescentes em medida socioeducativa de todo o Estado de São Paulo.

Na disputa pelo terceiro lugar, que ocorreu entre equipes da capital paulista, o time do CASA Juquiá, do Complexo do Brás, superou a equipe do CASA Ouro Preto, do Complexo da Vila Maria, por 2 a 0. As partidas decisivas foram apitadas por árbitros oficiais da Federação Paulista de Futebol (FPF), que também concedeu os espaços para os jogos nas etapas finais, além dos materiais – como bolas e premiações para as equipes campeãs.

O presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes; o vice-presidente de Registro, Transferências, Filiação e Licenciamento da FPF, Gustavo Delbin; o tricampeão mundial pela Seleção Brasileira e ex-jogador do Corinthians, Zé Maria; o agente educacional da Instituição, Flávio Guerra; e a convidada Claudia Carletto acompanharam as partidas e participaram da entrega dos troféus e medalhas para os quatro primeiros colocados, além dos prêmios de goleiro menos vazado, fair play – equipe mais disciplinada – e aos artilheiros da competição.

“O esporte desempenha um papel essencial na vida dos jovens da Instituição. Por meio do futebol, principalmente, promovemos valores como trabalho em equipe, disciplina e resiliência”, destacou João Veríssimo, que agradeceu a parceria com a Federação Paulista de Futebol e colaboração dos servidores da Fundação CASA na realização de mais uma edição do torneio.

“O campeonato é uma estratégia pedagógica para mostrar aos jovens que ganhar e perder faz parte do desenvolvimento como ser humano, sendo que o mais importante é conscientizá-los sobre como se portar diante da vitória ou da derrota”, completou o presidente da Fundação CASA.

“É sempre um prazer acompanhar in loco a tradicional competição entre os adolescentes que cumprem medida socioeducativa da Fundação CASA”, afirmou o tricampeão mundial pela Seleção Brasileira, Zé Maria, ao agradecer o convite da Instituição. “Mais uma vez os adolescentes deram um exemplo em campo, com comportamento, organização e empenho”, finalizou.

O CASA Rio Dourado é o atual campeão da Copa CASA de Futebol. A equipe de Lins conquistou também a edição 2007 e foi vice-campeã em 2022.