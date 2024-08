Casa própria: confira dicas para realizar o sonho do primeiro imóvel

Programas e benefícios que auxiliam na gestão financeira têm sido as principais soluções para incentivar a conquista da casa própria e diminuir o medo do endividamento. “Seja por meio de instituições financeiras privadas ou programas do governo federal, é possível escolher imóveis de qualidade com taxas justas e adaptadas ao perfil de cada comprador”, comenta a Gerente de Financiamento da Yticon, Luciana Hoffmann.

Para ajudar a superar as barreiras e investir no “lar, doce lar”, Luciana Hoffmann e Hugo Meza, professor do MBA em Controladoria e Finanças da Universidade Positivo (UP), compartilham cinco dicas sobre como conquistar o sonho da casa própria.

Colocar a compra do primeiro imóvel em prática

Para transformar o sonho da compra do primeiro imóvel em realidade, é essencial agir. “A primeira dica é planejamento. Nenhum tipo de compra de grande porte se faz sem projetar. Planejar o valor do imóvel que gostaria de comprar, o prazo para juntar os recursos e quais são as fontes de renda para conseguir esse sonho, além de definir um percentual a sacrificar permanentemente para juntar o dinheiro”, explica o professor. Se tiver uma reserva financeira, considere utilizá-la como entrada para financiamentos.

Nessas modalidades, é recomendável que a parcela do imóvel não ultrapasse 30% da renda mensal bruta, evitando assim possíveis dívidas. Segundo o economista, é interessante ter uma reserva de emergência de pelo menos 3 a 6 meses de despesas, além de manter um controle rigoroso das despesas e receitas. “Esse controle fica fácil com o auxílio de instituições como construtoras, imobiliárias e bancos. O suporte do especialista orientará na comprovação e comprometimento de renda, buscando as melhores condições de mercado, além de manter o comprador informado sobre as etapas da compra do imóvel”, destaca Luciana.

Modalidades de compra de imóveis

Há diversas formas de comprar um imóvel além do pagamento à vista ou parcelado. A modalidade de consórcio é bastante comum nesse cenário, na qual é necessário dar um lance inicial para conseguir o crédito de compra e, em seguida, fazer o parcelamento desse crédito ao longo do tempo. Instituições financeiras oferecem diversas opções de consórcio que se adaptam ao perfil do cliente e ao imóvel escolhido.

Por outro lado, o financiamento e os subsídios federais são opções mais acessíveis que ajudam na compra do primeiro imóvel. O programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) abrange um público com renda familiar mensal de até R$ 8 mil, podendo enquadrar em faixas que liberam subsídios de até R$ 55 mil, que podem complementar a entrada “Muitos dos nossos lançamentos se enquadram no MCMV e são entregues para públicos muito distintos, desde o morador com renda mensal entre dois e três mil reais até famílias que chegam perto do limite do programa”.

O programa é disponibilizado somente pelas instituições: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, a adesão é simples, pode ser feita de forma presencial ou on-line. Além disso, a Yticon dispõe de uma equipe de corretores que irá apresentar os empreendimentos que se enquadram ao programa, além de especialistas do crédito que acompanhará todo o seu processo junto à instituição financeira.

Taxas e impostos

O valor final do imóvel sofre interferência direta de taxas e impostos nacionais e regionais. É preciso manter a atenção quanto à taxa Selic — taxa básica de juros da economia —, ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e às demais cobranças relacionadas ao registro imobiliário. Uma dica é contratar um profissional, como um contador, advogado ou despachante, para auxiliar na análise de documentação e nas questões legais da compra do imóvel, facilitando o entendimento dessas burocracias. “Na Yticon o cliente tem acesso ao especialista que orientará e ajudará com os documentos na hora do registro para não sofrer com a burocracia nos órgãos públicos.” afirma Luciana. “O imóvel, como um bem de alto custo, envolve tributação, e isso deve ser levado em consideração na hora de fazer o orçamento e o planejamento para conseguir atingir os objetivos. Não apenas se atentar ao preço do imóvel, mas também os impostos que serão cobrados”, reforça o professor.

Pesquisar fatores locais

“Uma vez superada a fase da viabilização financeira do imóvel, conseguir identificar qual o imóvel que mais agrada e que caiba no orçamento é importante. A localização, por exemplo, exerce um papel essencial na precificação do imóvel, pois a urbanização do bairro é fundamental, com as chamadas externalidades positivas do imóvel. É interessante também visitar a casa em todos os turnos do dia, para saber como são os arredores dela durante o dia todo, em questão de mobilidade urbana, barulhos externos, segurança, etc”, alerta Hugo. Além dos critérios pessoais, pesquisar os valores de cada bairro e cidade escolhidos é essencial para encontrar a melhor opção. Segundo Luciana, os empreendimentos Yticon que se enquadram no Minha Casa, Minha Vida, por exemplo, estão sempre em regiões com potencial de crescimento e que já possuem estrutura completa de moradia, porém são mais acessíveis por não estarem em zonas nobres. “A Yticon conta com profissionais capacitados para atender os clientes, auxiliando na avaliação das melhores oportunidades de acordo com cada perfil. Além disso, também oferece suporte completo com toda a documentação necessária”, explica.

Não tenha medo de realizar sonhos

São diversas as vantagens e isenções para quem quer comprar o primeiro imóvel. Com planejamento, é possível conquistar o tão sonhado lar sem dificuldades. “Querer é o primeiro passo; os próximos são muito mais fáceis quando o objetivo é realizar um sonho. Com o auxílio de profissionais, essa conquista será mais rápida e descomplicada”, finaliza a gerente.