Casa Paulista tem mais de 37 mil cartas de crédito para auxiliar os cidadãos na conquista do 1º imóvel

Mais de 37 mil famílias têm a possibilidade de realizar o sonho da casa própria com subsídios disponibilizados por meio de Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) do Casa Paulista, programa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH). Os subsídios são destinados a famílias que recebem até três salários mínimos, mensalmente, e desejam adquirir o seu primeiro imóvel.

O valor do cheque varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, de acordo com a localização dos empreendimentos. Atualmente, as 37.593 cartas de crédito disponíveis estão distribuídas por 121 municípios, contemplando 14 regiões do Estado. Os endereços de todos os empreendimentos podem ser consultados aqui.

Desde 2023, mais de 16 mil unidades do Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário já foram entregues. A gestão do governador Tarcísio de Freitas lançou 60.632 cheques do CCI desde o ano passado, o que representa 18% a mais do que o realizado em toda a história do programa, criado em 2012.

COMO CONSEGUIR O SUBSÍDIO DO CASA PAULISTA – CCI

Para ter acesso à carta de crédito, o interessado deve se enquadrar no critério de renda, não possuir imóvel no próprio nome, escolher uma propriedade que pretende adquirir, fazer a simulação do financiamento com um funcionário ou correspondente da Caixa Econômica Federal e receber a aprovação pela instituição financeira, que é a responsável por conceder o financiamento habitacional das moradias.

O crédito pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível.

Desta forma, o valor das prestações fica compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

O objetivo da gestão estadual com essa modalidade é auxiliar no suprimento das necessidades habitacionais dos municípios do Estado. Os recursos são provenientes do orçamento da SDUH.

Saiba como participar

Primeiro passo: verifique o valor total da sua renda familiar. Some todos os ganhos mensais e confira se o valor não ultrapassa 3 salários mínimos mensais.

Segundo passo: consulte a lista de imóveis disponíveis e escolha qual deseja comprar.

Terceiro passo: visite o imóvel escolhido.

Quarto passo: realize uma simulação de financiamento com um funcionário ou correspondente da Caixa Econômica Federal no local do imóvel.

Observação: