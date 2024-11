Casa Paulista investe R$ 1,7 milhão e garante moradias para 110 famílias na Capital

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) participou, nesta terça-feira (05/11), da entrega de 110 apartamentos do Residencial San Fauzine, em Paraisópolis, na Zona Sul da Capital. Com aporte de R$ 1,7 milhão, por meio do Programa Casa Paulista, a SDUH concedeu subsídios para famílias com renda de até três salários mínimos adquirirem uma unidade neste empreendimento.

Marcelo Branco, secretário da SDUH, esteve presente durante a cerimônia da entrega de chaves e afirmou que participa com grande alegria desses eventos que concluem a conquista da casa própria. O sonho da moradia realizado, segundo ele, abre espaço para novos sonhos e desejos: “Sabemos o quão difícil é que as pessoas consigam comprar a sua casa própria e realizar esse sonho, que é um sonho de todos os brasileiros. Quando pensamos no que elas mais desejam na vida, eu consigo imaginar que aquelas que têm a casa própria, conseguem ter outros novos tipos de desejo, como comprar um carro novo ou fazer uma viagem. Já quem não tem a casa própria tem sempre esse desejo maior de conquistá-la”, destacou.

O titular da Pasta explicou, ainda, que os números expressivos de entrega de moradias do Programa Casa Paulista só são possíveis graças à valorização dos atendimentos habitacionais por parte da atual gestão estadual. “A preocupação do governador com a Habitação se reflete hoje no volume de recursos aportado na secretaria. O recurso que vem para a Habitação foi triplicado, de forma que conseguimos fazer o maior programa habitacional de todos os tempos no Estado de São Paulo.

Sara de Almeida Santos, de 20 anos, e seu esposo Alexandre Alves de Lima Almeida, de 32 anos, não esconderam a alegria de proporcionarem um novo lar para o filho Mikael, de apenas um mês. “Depois de tanto tempo pagando aluguel e de tanto lutar, pegar a chave hoje e desfrutar do que a gente conquistou é muito bom. Eu espero aumentar nossa família, ser feliz aqui e construir nosso legado”, disse a promotora de vendas.

Alexandre contou que o subsídio oferecido pelo Programa Casa Paulista auxiliou a família e tornou as condições de pagamento melhores: “Esse valor ajudou muito porque, se não fosse isso, a gente não teria conseguido financiar o nosso apartamento. Então, ajudou demais, sim. Eu só tenho a agradecer, sou muito grato a todos os envolvidos”, finalizou.

Assim como Alexandre e Sara, a auxiliar de limpeza Michele Costa Pimenta, de 37 anos, também recebeu a carta de crédito do Governo de São Paulo. Ela disse que isso foi essencial para deixar o aluguel e realizar o sonho de ter seu próprio lar. “Recebi esse valor, e ele foi muito importante, muito muito mesmo. Eu agradeço infinitamente. Espero uma melhoria na minha vida, na vida dos meus filhos Kevin e Ana Cristina, na educação deles. Terei uma renda a mais para pagar os estudos deles para terem um futuro melhor”, falou.

Os apartamentos, com área útil entre 36 e 38 m², contam com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda e área de serviço, e são entregues com pisos e revestimentos instalados. O condomínio possui ampla infraestrutura, incluindo bicicletário, playground, espaço pet, pomar, espaço gourmet e salão de festas.

Cada família recebeu subsídio de R$ 16 mil do Programa Casa Paulista, na modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), para comprar seu primeiro imóvel direto com a construtora. O empreendimento foi construído pela iniciativa privada e financiado pela Caixa Econômica Federal.

Sobre a Carta de Crédito Imobiliário (CCI)

O Casa Paulista, na modalidade CCI, concede subsídios a famílias com renda de até três salários mínimos para a aquisição de unidades habitacionais em empreendimentos autorizados pela SDUH, no âmbito dos financiamentos Caixa-FGTS.

O valor do subsídio varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, conforme a localização do imóvel, e pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS, quando disponível, para reduzir o valor das prestações e adequá-las à capacidade de pagamento das famílias.

A demanda é aberta a todos que se enquadram nos critérios do programa e que tenham a habilitação devidamente aprovada pela Caixa Econômica Federal, que é a responsável por conceder o financiamento habitacional das moradias.

Com essa modalidade, o governo estadual visa atender às necessidades habitacionais dos municípios. Desde o início da atual gestão, foram destinados R$ 262,4 milhões em subsídios para a compra da casa própria, beneficiando 21,9 mil famílias e gerando um investimento total direto, indireto e induzido de aproximadamente R$ 11 bilhões. Adicionalmente, outras 62.049 moradias estão em produção, com previsão de aporte de R$ 791 milhões.