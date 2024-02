Casa Museu Ema Klabin traz a alegria do frevo na programação de Carnaval

No próximo dia 24 de fevereiro, às 15h, a Casa Museu Ema Klabin entra no ritmo de Carnaval com o espetáculo “A sombra e a sombrinha”, com o grupo Cia. Casa de Farinha.

Integrando versos, gingados, mamulengos, cordéis e cirandas, o espetáculo celebra a história do frevo desde os tempos das ruas de Recife e Olinda até os dias atuais.

Considerada uma das principais danças tradicionais brasileiras, o frevo é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas (Unesco), com objetivo de proteger essa tradição do Nordeste brasileiro para que ela se mantenha viva.

Serviço:

Espetáculo de frevo com a Cia. Casa de Farinha – A Sombra e a Sombrinha

sábado, 24 de fevereiro de 2024

15h

100 lugares (ocupação por ordem de chegada)

Rua Portugal, 43 – Jardim Europa – São Paulo, SP

Entrada franca*