Casa Museu Ema Klabin anuncia programação com novas palestras

A Casa Museu Ema Klabin oferece, nos meses de fevereiro e março, uma série de palestras gratuitas sobre moda, arqueologia, identidade de gênero e ditaduras latino-americanas, entre outras. São 325 vagas gratuitas com encontros presenciais e online. As inscrições estão abertas pelo site: https://emaklabin.org.br.

No dia 28 de fevereiro, iniciou um ciclo de dez encontros sobre arqueologia, com curadoria da ex-conselheira científica do Museu do Louvre e integrante de três missões arqueológicas no Egito, Cinta Gama Rolland. Com o tema “Novo Mundo”, “Velho Mundo”, os encontros acontecem até novembro de 2024 e versarão sobre arqueologia brasileira, argentina e peruana, técnicas arqueológicas, identidade e alteridade, genética e antropologia virtual, culturas andinas, arqueologia amazônica, arte rupestre, bioarqueologia e a construção da imagem do Brasil após a chegada dos primeiros europeus.

A primeira palestra, A arqueologia como produção de saber e de poder, será ministrada pela pós-doutora pelo MAE-USP, Camila Diogo de Souza, especialista na área de Arqueologia Clássica, Arqueologia Funerária, Ceramologia, Teoria e Método em Arqueologia, Arqueologia Forense e Arqueologia Pré-Histórica.

Participam das demais palestras: Milena Acha, Daniela La Chioma, Carolina Guedes, Verônica Wesowski, Monica Cristina Correa, André Menezes Strauss, Thiago Kater, Marcio L. Baúso de Figueiredo e Yves Rolland.

Ativista Guarani

A psicóloga e acadêmica guarani Geni Núñez ministra, no dia 9 de março, das 16h às 18h, a palestra presencial Desistências de gênero. A partir da análise de cartas jesuíticas, perspectivas indígenas, reflexões mediadas pela poesia e outras expressões artísticas, a palestrante vai discutir os efeitos da invenção de gênero binário, bem como caminhos de resistência. Ativista guarani, Geni Núñez é mestre e doutora em psicologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina e autora, entre outros, do livro Descolonizando afetos, um dos dez mais vendidos na última edição da Flip.

Moda nos relatos de viajantes

O filosofo, escritor e especialista em moda Brunno Almeida Maia ministra, no dia 16 de março, das 11h às 13h, a palestra presencial Colonização da aparência: a Moda nos relatos de viajantes do Brasil Colônia (1530 a 1822). A partir da cultura visual nos relatos de viajantes como Albert Eckhout, André Thevet, Hans Staden, Pierre Moreau e Montanus, e as fotografias de Alberto Henschel e Marc Ferrez, a palestra tem como objetivo analisar criticamente o conceito de colonização da aparência através das representações das indumentárias, vestimentas de povos originários e das diásporas negras presentes nos relatos visuais produzidos no contexto de colonização do Brasil.

60 anos do golpe militar no Brasil

No dia 27 de março, das 19h às 21h, a historiadora e especialista em direitos humanos Julia Kumpera ministra, via plataforma Zoom, a palestra Estratégias e resistências: mulheres nas ditaduras latino-americanas. Por ocasião dos 60 anos do golpe militar no Brasil, esta palestra propõe uma análise crítica das ditaduras sul-americanas, com foco nos casos do Brasil, Argentina e Chile. Será investigada, de modo particular, a perspectiva da epistemologia feminista para desvelar o caráter sexuado da repressão durante esses períodos autoritários.

De acordo com coordenadora do núcleo de cursos e palestras, Ana Cristina Moutela Costa, as palestras seguem o tema curatorial proposto para 2024, Novo Mundo: territórios e identidades, que consiste em uma reavaliação de nossos conceitos acerca do Continente Americano, buscando novas leituras e perspectivas sobre a geografia, as diversas populações e suas manifestações culturais. Para todas as palestras, serão emitidos certificados.

Serviço:

Palestra presencial Desistências de gênero – Geni Núñez

sábado, 9 de março de 2024

16h às 18h

100 vagas

Palestra presencial Colonização da aparência: a Moda nos relatos de viajantes do Brasil Colônia (1530 a 1822), com Brunno Almeida Maia

sábado, 16 de março de 2024

16h às 18h

35 vagas

Palestra online Estratégias e resistências: mulheres nas ditaduras latino-americanas, com Julia Kumpera

quarta-feira, 27 de março de 2024

19h às 21h

95 vagas

Inscrições: https://emaklabin.org.br

Classificação indicativa autodefinida: 14 anos

Rua Portugal, 43 – Jardim Europa – São Paulo, SP

Gratuito*

