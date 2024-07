Casa Mulher do Agro é atração inédita da 9ª edição do CNMA

Uma casa conceito, um refúgio de beleza, moda, arte, bem-estar e gastronomia. Esta é a Casa Mulher do Agro, atração inédita e uma das novidades do 9º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio – CNMA, o maior evento global direcionado às mulheres do setor, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de outubro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

A casa conceito reunirá especialistas e trará talks e experiencias sobre beleza, arte, moda, bem-estar, empreendedorismo, entre outros temas.

“Estamos sempre em busca de proporcionar novas experiências às congressistas e, por isso, a Casa Mulher do Agro é mais uma novidade na edição deste ano. A ideia surgiu com o objetivo de proporcionar um refúgio dentro do Congresso para a troca de conhecimento e experiências, porém, com uma dinâmica diferente, trazendo mais proximidade e temas fora do agro, mas igualmente importantes para as mulheres, como sua saúde, bem-estar e autoestima”, conta a gerente de Desenvolvimento e Novos Negócios do Transamerica Expo Center, Renata Camargo.

A programação ocorre entre os intervalos do Congresso, com talks e experiencias de 30 minutos e limite de 50 pessoas por sessão. Entre os convidados estão a dermatologista da Clínica Camargo, Priscila Camargo, que tratará de temas como autoestima e autocuidado; a aromaterapeuta e CEO da Pomander – empresa responsável pela fragrância “Aroma Mulher do Agro” -, Márcia Rissato, trazendo como foco questões relacionadas a saúde emocional e mental; a artista plástica e designer Camila Klein, que compartilhará um pouco das suas experiências em um bate-papo com as participantes. A Casa terá ainda a diretora da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – Ceplac, ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Lucimara Chiari e o pesquisador da Ceplac/MAPA, Carlyle Brito Matos, falando sobre o cacau e seus derivados; a designer de joias Melina Machado; a especialista em gestão no agronegócio Alessandra Decicino e a estilista Cíntia Rousselet Longhi, proprietária e CEO da marca de roupas Chiara Concept.

O espaço também terá uma cafeteria exclusiva 3 Corações e a uma loja com produtos exclusivos do CNMA, como sabonete líquido, difusor, a fragrância Aroma da Mulher do Agro, bonés, entre outros.

Experiência completa

Além dos conteúdos trazidos pelas convidas, as participantes terão experiências exclusivas proporcionadas por parceiros como a marca 3 Corações e a Ceplac.

Com uma cafeteria exclusiva dentro da Casa Mulher do Agro, a 3 Corações traz a expertise da barista Carolina Barreto, formada em gastronomia, confeitaria e panificação. Barista e sommelière, ela passou por renomados restaurantes como D.O.M., Famiglia Mancini e La Casserole. Após uma temporada na Espanha, se encantou pelo café e há 12 anos atua no ramo – dos quais seis trabalhando no segmento profissional do Grupo 3 Corações.

A produtora de cafés especiais, embaixadora do Projeto Florada Premiada do grupo 3 Corações e gestora da Fazenda Capoeira Coffee, Marisa Helena Contreras, também estará presente preparando drinks com café.

Já a Ceplac, ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária trará a experiência “Delícias do cacau” em um espaço no qual as mulheres poderão degustar diferentes tipos de chocolates, além da demonstração de mudas e frutos de cacau. “Levaremos a experiência da cadeia produtiva do cacau, do sistema agroalimentar do cacau e chocolate e as experiências dos produtores no sul da Bahia. Contextualizaremos a atuação da Ceplac no processo de verticalização produtiva do cacau e seus derivados e como as mulheres agro empreendedoras podem utilizar iniciativas inovadoras e sustentáveis”, conta o pesquisador da Ceplac/MAPA, Carlyle Brito Matos. “Vejo a Casa Mulher do Agro como um ambiente crucial para fortalecer o papel das mulheres no agronegócio, oferecendo suporte, capacitação e recursos necessários para que possam expandir suas habilidades e contribuir ainda mais para o desenvolvimento sustentável e econômico do País”, complementa Carlyle sobre a novidade.

CNMA 2024

Com o tema “Mulher Agro Brasileira: Voz para o Mundo”, o CNMA 2024 tem como principal objetivo utilizar a força da voz das mulheres como meio de expandir a visão global sobre o agronegócio brasileiro e ajudar a criar uma percepção justa do setor. Para esta edição são esperadas mais de 3.000 congressistas.

As inscrições podem ser realizadas pelo site mulheresdoagro.com.br/inscricao/.

Mais informações também podem ser acessadas pelo Instagram do evento: @congressodasmulheresdoagro.