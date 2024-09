Casa Militar do Governo de São Paulo celebra 93 anos de serviços prestados à população paulista

O governador Tarcísio de Freitas participou nesta quarta-feira (25) da celebração de 93 anos da Casa Militar, completados na última segunda-feira (23). O órgão, também responsável pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, atua na prestação de serviços à população paulista, incluindo ações preventivas, de socorro, assistenciais ou recuperativas, além de ser responsável pela segurança do governador e da sede do governo.

“É uma alegria celebrar o aniversário de uma instituição tão respeitada e que garante nossa segurança institucional com muito êxito e profissionalismo. Ao longo dos anos, agregou também o trabalho excepcional realizado pela Defesa Civil do Estado, tão importante em momentos difíceis, como o enfrentamento aos incêndios, enchentes, estiagem e tantas outras questões. Um time que investe em inteligência, tecnologia e capacitação para fazer a diferença na vida das pessoas”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

A cerimônia contou também com a presença do secretário-chefe da Casa Militar, Henguel Ricardo Pereira, do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite e de outros secretários estaduais, parlamentares e outras autoridades. Durante o evento, 70 pessoas foram agraciadas com a Medalha da Casa Militar, concedida desde 2006 a profissionais que se destacaram por prestar serviços notáveis ao Estado.

Entre os homenageados estavam os secretários de Estado Fábio Prieto (Justiça e Cidadania); Eleuses Paiva (Saúde) e Andrezza Rosalém Vieira (Desenvolvimento Social). A Medalha da Casa Militar foi instituída pelo Decreto Estadual nº 50.555 e homenageia “pessoas físicas e jurídicas, organizações civis e militares, nacionais e estrangeiras, por seus méritos e pelos serviços dignos de especial destaque prestados ao Estado de São Paulo e a seu povo, de maneira a preservar o espírito de liberdade e democracia”.

Além de garantir a segurança física do governador e dos Palácios do Governo e da Boa Vista, a Casa Militar recebe autoridades nacionais e estrangeiras.

História da Casa Militar

Com origem no início do século XX, a Casa Militar foi oficialmente instituída e organizada em 1931, quando o interventor federal Dr. Laudo Ferreira de Camargo editou o Decreto nº 5205. Em 1960, o governador Carvalho Pinto determinou à Casa Militar a missão de segurança física dos palácios do governo e do gabinete do governador, lançando as bases para a posterior criação de um corpo de segurança pessoal do chefe de estado e seus familiares.

Em 1975, o governador Laudo Natel criou a Subchefia de Defesa Civil, em uma iniciativa pioneira com o objetivo de alocar os recursos necessários em auxílio aos municípios nos casos de emergências provocadas por desastres. No ano seguinte, já na gestão de Paulo Egydio Martins, a Defesa Civil passou a ser coordenada também pelo Chefe da Casa Militar.