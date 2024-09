Casa Mário de Andrade celebra a vida e obra do patrono do museu com o evento Semana Mário em Foco

A Casa Mário de Andrade, museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela Organização Social Poiesis, realiza de 8 a 12 de outubro mais uma edição da Semana Mário em Foco, evento em homenagem à vida e obra do escritor, poeta, músico e gestor público, Mário de Andrade.

A celebração deste ano traz o tema “As imagens de Mário”, visando apresentar para o público as diversas facetas deste intelectual paulista, por isso a programação terá discussões aprofundadas, atividades lúdicas e atrações culturais que abordam as diferentes atuações de Mário de Andrade. A curadoria foi realizada pela equipe do museu.

O evento abre no dia 08 de outubro a partir das 19h com o bate-papo Mário no Trabalho – Gestão Pública Cultural. A atividade, comandada pela cientista social e museóloga, Vera Lúcia Cardim e Luiz Roberto, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA – USP), discute uma das facetas menos conhecidas de Mário de Andrade: a de Gestor Público, abordando sua atuação à frente do Departamento de Cultura da Cidade de São Paulo na década de 1930, além de trazer os principais projetos implementados durante a sua gestão e o legado de Mário de Andrade para as políticas culturais do Brasil.

Já no dia do aniversário do poeta, 9 de outubro, a partir das 19h, as pesquisadoras Viviane Aguiar e Laura Escorel realizam a conversa Mário em Família – Entre Lopes Chaves e Araraquara, que abordaum lado mais íntimo do modernista: seus laços afetivos, hábitos e convivência familiar na residência localizada na rua Lopes Chaves, onde morou com sua mãe. A atividade traz ainda as relações e visitas aos parentes que viviam no interior do estado, destacando a importância desse convívio para a vida e produção do escritor.

Com inspiração nas fotografias de Mário de Andrade, no dia 10 de outubro, às 19h, a professora e pesquisadora de história do vestuário e da moda, Carolina Casarin guiará a oficina Mário e seu Guarda Roupa – A Roupagem de um Modernista. Nesta atividade, os participantes poderão desenhar modelos de roupas inspirados nas ideias de Mário, além de discutir estética e moda no modernismo.

A fim de mostrar o lado “fotógrafo” do escritor, no dia 11 de outubro, às 19h, acontece a atividade Mário em Casa – E se Mário tivesse um celular? com Arthur Major, pesquisador do museu, e Daniela Cordeiro, pesquisadora convidada e fotógrafa. Nesta oficina, os participantes poderão explorar o olhar único do poeta por meio de suas próprias fotografias, e em seguida, aprenderão formas de fazer fotografias com o celular, capturando detalhes do espaço durante a visita ao museu. As fotos produzidas serão selecionadas e exibidas em exposição online, por meio da rede social Instagram, fazendo com que o público se relacione com a obra de Mário de Andrade de forma interativa e contemporânea.

E durante a Semana Mário em Foco acontece ainda o show Nissá, com a intérprete, cantora e autora de mesmo nome, no dia 12 de outubro, às 16h. A artista, que nasceu e cresceu na periferia da Zona Sul de São Paulo, participou do projeto social GURI Santa Marcelina e depois estudou Canto Popular na EMESP Tom Jobim, participando também do Coral Jovem do Estado. As canções da Nissá têm influências de suas origens nordestinas e de artistas como Djavan e Luedji Luna. Ela canta pop/soul e brasilidades com o grupo Trio Café e está desenvolvendo seu primeiro EP, que aborda temas como auto amor e feminismo.

E a programação finaliza com a projeção do filme “Vamembolá”, em parceria com o museu Casa Guilherme de Almeida. A exibição acontece no dia 12 de outubro, às 19h, seguida de um bate-papo com os diretores do curta. O filme conta a vida do embolador de coco potiguar Chico Antônio, que ficou conhecido após Mário de Andrade registrar um encontro com ele no livro “O Turista Aprendiz”, em 1929, e traz depoimentos, memórias, lembranças e sentimentos de artistas, amigos, familiares, e do próprio Chico Antônio, de forma experimental e musical.

E mais! Visitas mediadas diariamente pelo Educativo do museu

A partir do dia 12 de outubro, às 15h30, o Educativo da Casa Mário de Andrade passa a oferecer horários de visitas mediadas para o público espontâneo do museu, de terça a sexta-feira, às 11h30 e 15h30 e aos finais de semana, às 15h30. Quando estiver pela Barra Funda, não deixe de visitar a casa do Mário de Andrade!

Acompanhe a programação completa no site Casa Mário de Andrade

Serviço:

Semana Mário em Foco – “As imagens de Mário” (8 a 12 de outubro)

MÁRIO NO TRABALHO – GESTÃO PÚBLICA CULTURAL

Com Vera Lúcia e Luiz Roberto

Terça-feira, 8 de outubro, das 19h às 21h

Público: acima de 18 anos

Atividade presencial e transmitida ao vivo pelo canal de YouTube

Inscrição no link – Prazo: xx

Vagas presenciais: 40

MÁRIO EM FAMÍLIA – ENTRE LOPES CHAVES E ARARAQUARA

Com Viviane Aguiar e Laura Escorel

Quarta-feira, 9 de outubro, das 19h às 21h

Público: acima de 18 anos

Atividade presencial e transmitida ao vivo pelo canal de YouTube

Inscrição no link – prazo: 9/10

Vagas presenciais: 40

MÁRIO E SEU GUARDA-ROUPA – A ROUPAGEM DE UM MODERNISTA

Com Carolina Casarin

Quinta-feira, 10 de outubro, das 19h às 21h

Público: acima de 16 anos

Atividade presencial

Inscrição no link – prazo: 10/10

Vagas: 40

E SE MÁRIO TIVESSE UM CELULAR?

Com Daniela Cordeiro e Arthur Major

Sexta-feira, 11 de outubro, das 19h às 21h

Público: acima de 16 anos

Atividade presencial

Inscrição no link – prazo: 11/10

Vagas: 30

SHOW – NISSÁ

Com NISSÁ

Sábado, 12 de outubro, das 16h às 17h

Público: LIVRE

Ingressos retirados por ordem de chegada na recepção do museu

Vagas: 40

PROJEÇÃO DO FILME “VAMEMBOLÁ”

Direção de Lucila Meirelles e Cid Campos

Sábado, 12 de outubro, das 19h às 21h

Público: acima de 18 anos

Em parceria com a Casa Guilherme de Almeida

Após a exibição, haverá um bate-papo com os diretores do filme

Ingressos retirados por ordem de chegada na recepção do museu

Vagas: 40

Educativo

VISITAS MEDIADAS AO PÚBLICO ESPONTÂNEO

Início: 12 de outubro, às 15h30

Horários:

De terça a sexta-feira, em dois em períodos: 11h30 e 15h30

Sábados e domingos em um único período: 15h30



Faixa etária: livre

Ingressos deverão ser retirados por ordem de chegada na recepção do museu

Vagas por visita: 20

Funcionamento do museu: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 com permanência até às 18h

Endereço: Rua Lopes Chaves, 546 – Barra Funda

Contato: 11 4096-9900 – ramal 9854; ou pelo e-mail disponível no site .

Acessibilidade: rampas de acesso, placas em Braille nas portas, elevador, piso podotátil e banheiros adaptados para pessoas com deficiências.

Programação gratuita