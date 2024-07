Casa Guilherme de Almeida e Museu das Favelas debatem ocupações e favelas nos centros urbanos

Em agosto, a Casa Guilherme de Almeida, museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Organização Social Poiesis, preparou a agenda “Territórios diversos e suas formas de vida”, quediscute diferentes maneiras de habitar os grandes centros urbanos, como favelas, ocupações e aldeias indígenas. O destaque da programação é o evento que aborda a luta desses territórios em manter a própria existência, em parceria com o Museu das Favelas, localizado na região central de São Paulo. Fique por dentro.

De 4 a 24 de agosto, o museu Casa Guilherme de Almeida e o Museu das Favelas realizam o evento Museus e Territórios, com uma série de atividades sobre modos de morar e ocupar espaços.

No dia 4, das 14h às 18h, a visita Das representações modernistas às identidades artísticas faveladas seráguiada pelos educadores Beatriz Moraes, Kissy Luá, Rodrigo Vieira e Thainá Pimentel, com ponto de partida na Casa Guilherme de Almeida, onde haverá uma conversa sobre o modernismo brasileiro, suas representações e leituras de favelas. Após essa primeira parte da visita, os participantes se deslocarão para o Museu das Favelas, onde será abordada a cena cultural do funk e a importância da auto representação, com destaque para as releituras modernistas feitas pelo coletivo Funkeiros Cult. O coletivo é tema da exposição de mesmo nome em cartaz no Museu das Favelas, que retrata a cultura e identidade periférica.

Para mostrar ao público a importância da democratização da leitura e pesquisa por meio da manutenção de bibliotecas em instituições museológicas, no dia 22 de agosto, das 19h às 21h, acontece a roda de conversa Bibliotecas de museus com participação dobibliotecário do Museu das Favelas, Sidnei Andrade, e mediação da conservadora-restauradora da Casa Guilherme de Almeida, Marlene Laky. O bate-papo aborda o trabalho de criação da biblioteca do Museu das Favelas, especializada em literatura de autores periféricos e estudos sobre os territórios à margem dos centros.

Complementando a atividade anterior, no dia 24 de agosto, das 10h às 17h, Marlene Laky realiza a oficina Noções de preservação e pequenos reparos de livros no Museu das Favelas. Além de direcionada ao público de bibliotecas e centros de memória comunitária, a atividade é aberta a todas as pessoas que buscam cuidar do acervo pessoal de livros e outros documentos carregados de afetos. Os participantes conhecerão procedimentos para estabilizar danos, como preenchimento de áreas, consolidação de rasgos, intervenção em lombadas danificadas, entre outros.

Para mais detalhes sobre as atividades que integram o evento Museus e Territórios, em parceria com o Museu das Favelas, acesse o site.

Indígenas do Jaraguá e primeiro albergue noturno de São Paulo

Ainda dentro da temática “Territórios diversos e suas formas de vida”, no dia 10 de agosto, às 14h30, haverá o encontro Uma nova aldeia na Terra Indígena do Jaraguá, com Neusa Poty, liderança da recente Tekoa Pindo Mirim, aldeia fundada em 2023. A atividade, após o Dia Internacional dos Povos Indígenas (9 de agosto),abordará as conquistas e dificuldades em fazer valer o direito ancestral em uma sociedade alheia aos costumes indígenas.

Já no dia 28 de agosto, das 19h às 21h, o pesquisador e mestre em História Social pela Unesp, João Gomes, traz o bate-papo Primeiro albergue noturno de São Paulo, com um raro material fotográfico sobre o primeiro — e na época o único — espaço da capital paulista para a população em situação de rua se abrigar durante as noites. Estas fotos, de 1957, são de uma pesquisa sobre a história da Associação Cívica Feminina, fundada por Olívia Guedes Penteado em 1932, durante o boom dos ideais modernistas, do avanço do movimento sufragista feminino e como reação ao levante conhecido como “Revolução Constitucionalista”, que aconteceu no mesmo ano.

Para conhecer a agenda completa “Territórios diversos e suas formas de vida”, acesse o site do museu Casa Guilherme de Almeida.

Serviço:

“Territórios diversos e suas formas de vida”

Museus e Territórios – parceria com o Museu das Favelas

Visitas e passeio

DAS REPRESENTAÇÕES MODERNISTAS ÀS IDENTIDADES ARTÍSTICAS FAVELADAS

Domingo, 4 de agosto, das 14h às 18h

Com Beatriz Moraes, Kissy Luá, Rodrigo Vieira e Thainá Pimentel

Em parceria com o Museu das Favelas

Ponto de partida: Casa Guilherme de Almeida (Rua Macapá, 187 – Perdizes)

O deslocamento para o Museu das Favelas (Av. Rio Branco, 1269 – Campos Elíseos) será feito por meio de transporte municipal gratuito

Inscrição aqui – Prazo: 2/08

Vagas: 30

Encontro

BIBLIOTECAS DE MUSEUS: MUSEU DAS FAVELAS

Quinta-feira, 22 de agosto, das 19h às 21h

Com Sidnei Andrade e mediação de Marlene Laky

Atividade realizada pela plataforma Zoom

Para interpretação em Libras, envie um e-mail de solicitação até 8/08 para o contato informado aqui.

Inscrição aqui – Prazo: 22/08

Vagas: 350

Oficina

NOÇÕES DE PRESERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE LIVROS

Sábado, 24 de agosto, das 10h às 17h, com 1 hora de intervalo

Com Marlene Laky

Atividade realizada no Museu das Favelas (Av. Rio Branco, 1269 – Campos Elíseos)

Inscrição aqui – Prazo: 23/08

Vagas: 10

Conversas: indígenas do Jaraguá e histórico do acolhimento da população em situação de rua

Encontro

UMA NOVA ALDEIA NA TERRA INDÍGENA DO JARAGUÁ

Com Neusa Poty

Sábado, 10 de agosto de 2024, das 14h30 às 16h

Atividade realizada no Museu Casa Guilherme de Almeida

Inscrição aqui – Prazo: 9/08

Vagas: 60

Bate-papo

PRIMEIRO ALBERGUE NOTURNO DE SÃO PAULO

Com João Gomes

Quarta-feira, 28 de agosto, das 19h às 21h

Atividade realizada pela plataforma Zoom

Inscrição aqui – Prazo: 27/08

Vagas: 350

Fique por dentro da agenda completa: clique aqui.

——

Funcionamento:

Terça-feira a domingo, das 10h às 18h

Programação gratuita

R. Macapá, 187 – Perdizes, São Paulo-SP

Tel.: 11 3673-1883 | 3803-8525

Agende a sua visita: (11) 3672-1391 | 3868-4128

Confira as medidas de segurança para se proteger da Covid-19 pelo site do museu.

Algumas atividades continuam on-line e com programação pelos sites do museu ou +Cultura

Acessibilidade: rampa de acesso, elevador, piso podotátil e banheiro adaptado; videoguia em Libras e réplicas táteis.