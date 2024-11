Casa G20 terá show da Letrux nesta quinta (dia 21)

A Casa G20, que leva à Casa de Cultura Laura Alvim uma programação cultural completa, apresenta, na quinta, dia 21, o show da Letrux. Em seu espetáculo, a cantora revela seu lado mais animalesco ao performar músicas de seu terceiro e mais recente álbum “Letrux Como Mulher Girafa” e outros sucessos de sua carreira. Os ingressos para o show, que tem curadoria de Nelson Motta, estão disponíveis no site da Funarj (R$ 5, inteira). Entre os dias 26 e 29, o ¡Hola Rio!, evento que une as culturas e tradições da Colômbia e do Brasil, ocupará a Casa G20 com palestras sobre temas diversos. Quilombos do futuro, carnaval, afroempreendedorismo, economia criativa e mercado de produção audiovisual, por exemplo, estarão em pauta.

A Casa G20/Embaixada Cultural tem patrocínio da Enel Distribuição Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A realização é da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR, com apoio institucional da FUNARJ, da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade e da Subsecretaria de Relações Internacionais.

Em novembro, quando acontece um dos fóruns internacionais mais importantes da atualidade, a Casa de Cultura Laura Alvim está sendo ocupada pela Casa G20, que valoriza a beleza e a história do Rio e diferentes tipos de arte brasileira, com programação que se estende até 15 de janeiro de 2025. A exposição ‘Viver o Rio’, com curadoria de Ruy Castro e Heloisa Seixas e obras do pintor Leonel Brayner, é gratuita e está aberta ao público de terça a domingo, das 13h às 19h.

Obra de Leonel Brayner exibida na exposição ‘Viver o Rio’

O Projeto Embaixada Cultural G20 é 100% Carbono Neutro. As emissões do Projeto Embaixada Cultural G20 foram neutralizadas por meio dos créditos de carbono da Enel Trading, uma das maiores comercializadoras de energia do Brasil.

Toda a pegada de carbono do projeto será compensada pela geração de energia limpa em usinas eólicas da Enel Green Power, braço de geração renovável do Grupo Enel. Os créditos de carbono são provenientes das usinas Enel Green Power Modelo I e Modelo II, certificadas no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) para gerar créditos de carbono.