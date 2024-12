Casa Francis ganha loja no Morumbi Shopping em São Paulo

A marca de cuidados pessoais da Flora, Francis, conhecida por seus icônicos sabonetes perfumados, inaugura uma unidade da Casa Francis no piso térreo do Morumbi Shopping, em São Paulo. A iniciativa reforça o compromisso da marca em proporcionar experiências olfativas únicas, com um portfólio exclusivo de mais de 100 produtos endossando a entrada no mercado de perfumaria fina.

Assim como na loja conceito localizada na Rua Oscar Freire, o projeto é assinado pelo renomado arquiteto Marcelo Rosenbaum, que trouxe para o novo espaço a mesma atmosfera, pensada para conectar os consumidores à experimentação das fragrâncias da marca. Entre os destaques, estão os 10 Eaux de Parfum exclusivos, 6 linhas completas com Eaux de Toilette, hidratantes, águas de lençol, sprays para ambiente, velas perfumadas, óleos hidratantes, esfoliantes corporais, mousses de banho, creme para mãos e outros produtos.

De acordo com Mauricio Utiyama, Diretor de Negócios da Unidade Pele da Flora, responsável por Francis, “A unidade do Morumbi Shopping busca replicar o conceito da loja da Oscar Freire, oferecendo aos consumidores um ambiente acolhedor e sofisticado, onde podem encontrar todo o universo Casa Francis e conhecer a ampla gama de itens de perfumaria fina exclusiva que oferecemos”.

Com um espaço estratégico em um dos principais shoppings de São Paulo, a Casa Francis no Shopping Morumbi está aberta de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.