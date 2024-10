Casa Edições Sesc apresenta programação exclusiva para a 22ª Flip

Entre os dias 9 e 13 de outubro (quarta a domingo), as Edições Sesc, estarão presentes na 22ª edição da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty). A Casa Edições Sesc, localizada na antiga rua da Matriz, abriga uma programação com autores da editora e convidados para debaterem temas ligados aos seus livros. Também há apresentações de teatro e música, além da livraria, com venda de títulos com descontos.

Na abertura da programação, dia 10 de outubro, quinta-feira, às 15h, acontece a mesa “Inteligência artificial, redes e democracia”, com o sociólogo Sergio Amadeu e a cientista da computação e ativista Nina da Hora, e mediação do professor doutor Rodolfo Avelino, da área de Engenharia da Computação e Ciência da Computação do Insper. No encontro, eles vão falar sobre a Inteligência Artificial, considerando tanto seu potencial positivo como seus riscos discriminatórios e suas práticas de uso na guerra e na produção de desinformação em massa.

No mesmo dia às 17h, na mesa “Acabou Chorare em letra e música” o jornalista Marcio Gaspar, autor do livro Acabou Chorare: o rock’n’roll encontra a batida de João Gilberto, e os músicos Ju Strassacapa e Mateo Piracés-Ugarte, da banda Francisco El, Hombre, falam sobre o álbum do grupo Novos Baianos. Ju (voz) e Mateo (violão) ilustram a conversam cantando as músicas do disco de 1972. A mediação é de Jefferson Alves de Lima, das Edições Sesc.

Para encerrar o primeiro dia, às 19h30, o jornalista e correspondente internacional Jamil Chade conversa com a professora de relações internacionais da ESPM Denilde Holzhacker sobre o mundo em conflito e as guerras com mediação do jornalista Leonardo Sakamoto. Intitulada “De guerra em guerra: mundo em conflito”, a conversa é baseada no livro De guerra em guerra: de 1940 à Ucrânia, de Edgar Morin, que está sendo lançado pelas Edições Sesc.

Os Satyros, Antônio Abujamra, a coragem e o medo e os direitos LGBTQI+ estão na programação do sábado

Na sexta e no sábado, dias 11 e 12 de outubro, ambos às 11h, um dos grupos de teatro mais antigos e icônicos de São Paulo, Os Satyros, apresentam cenas curtas de seu repertório. Em “Os Satyros: Cenas da cidade”, os atores Gustavo Ferreira e Henrique Mello, mostram trechos de espetáculos, que se destacam por abordar temas sociais, em diálogo com a diversidade da cidade grande e seus habitantes. Após a atividade haverá sessão de autógrafos com Marcio Aquiles, organizador do livro Os Satyros: teatricidades – experimentalismo, arte e política, das Edições Sesc.

Uma conversa sobre a extensa e múltipla produção do diretor, ator e apresentador Antônio Abujamra (1932-2015) no teatro, cinema e televisão acontece no dia 11, sexta-feira, às 15h. “Antônio Abujamra: rigor e caos” é o nome da mesa e do livro que está sendo lançado pelas Edições Sesc sobre Abujamra. A mesa conta com participação da atriz, diretora, dramaturga e cantora Beth Goulart e a diretora, roteirista, curadora e produtora, além de organizadora do livro Marcia Abujamra. A mediação fica por conta de Aimar Labaki.

Como pensar a coragem, fundamental à democracia, sob as perspectivas política e moral? Como o medo se contrapõe à coragem a partir da justiça, da prudência e do saber? A mesa “Medo, coragem e outras virtudes”, acontece dia 11, sexta-feira, às 17h, e busca responder algumas destas questões com a participação da psicanalista Maria Rita Kehl, o jornalista Eugênio Bucci e o filósofo Adauto Novaes, que está lançando o novo volume da série Mutações: sobre a coragem e outras virtudes, pelas Edições Sesc.

Os direitos LGBTQI+ são tema da mesa “LGBTI+: direito, expressão e afirmação”, que encerra a programação da sexta-feira, às 19h30. O advogado e sociólogo Renan Quinalha conversa com a cantora Alice Caymmi sobre os desafios enfrentados pela comunidade, seus direitos e conquistas rumo à garantia de uma existência digna e cidadão. A conversa é baseada no livro Direitos LGBTI+ no Brasil: novos rumos da proteção jurídica, organizado por Renan Quinalha, Emerson Ramos e Alexandre Bahia, das Edições Sesc.

A África ontem e hoje, filosofia contemporânea e Gilberto Gil são destaques do sábado

Para pensar a África no passado e no presente, foram convidados o historiador Fernando Baldraia e o professor de filosofia wanderson flor do nascimento. No sábado, dia 12 de outubro, às 15h, a mesa “Pensar a África ontem e hoje”, com mediação da professora e editora da Zahar, Fernanda Sousa, é baseada nos livros Mito, literatura e o mundo africano, de Wole Soyinka, e Sobre a filosofia africana, de Paulin Hountondji, clássicos recém traduzidos e lançados em português, pelas Edições Sesc em coedição com a Editora Zahar.

“Filosofia para tempos extremos” é o tema da mesa que acontece na sexta, dia 11, às 17h. Com a filósofa Marcia Tiburi e Jamil Chade, eles vão falar sobre o conceito de ‘Pop Filosofia’, cunhado por Gilles Deleuze, com o intuito de renovar o fazer filosófico em contraposição à rigidez da filosofia de tradição europeia. O debate é baseado em Pop Filosofia, que dá título à coleção e ao primeiro livro de Tiburi, recém-lançado em coedição pelas Edições Sesc e a editora Nós. A mediação é da diretora da Nós, a também escritora Simone Paulino.

Encerra a programação de sábado, às 19h30, a mesa “Refazenda: Gil em letra e música”. A jornalista Chris Fuscaldo, autora de Refazenda: o interior floresce na abertura da fase “Re” de Gilberto Gil, das Edições Sesc, fala do processo de escrita e traz informações sobre a vida e a obra de Gilberto Gil. Entremeada pela conversa, a jornalista — e cantora — apresenta canções do artista baiano junto ao acordeonista Rodrigo Ferrero.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 10 de outubro, quinta-feira

15h – Inteligência artificial, redes e democracia

Com Sergio Amadeu e Nina da Hora. Mediação: Rodolfo Avelino.

17h – Acabou Chorare em letra e música

Com Marcio Gaspar, Ju Strassacapa e Mateo Piracés-Ugarte (da banda Francisco, el Hombre).

19h30 – De guerra em guerra: mundo em conflito

Com Jamil Chade e Denilde Holzhacker. Mediação: Leonardo Sakamoto.

Dia 11 de outubro, sexta-feira

11h – Os Satyros: Cenas da cidade

Cenas curtas com atores Gustavo Ferreira e Henrique Mello, de Os Satyros. Atividade seguida de sessão de autógrafos com Marcio Aquiles e Ivam Cabral.

15h – Antonio Abujamra: rigor e caos

Com Marcia Abujamra e Beth Goulart. Mediação de Aimar Labaki.

17h – Medo, coragem e outras virtudes

Com Eugenio Bucci, Maria Rita Kehl. Mediação de Adauto Novaes.

19h30 – LGBTI+: direito, expressão e afirmação

Com Renan Quinalha e Alice Caymmi.

Dia 12 de outubro, sábado

11h – Os Satyros: Cenas da cidade

15h – Pensar a África ontem e hoje

Fernando Baldraia e wanderson flor do nascimento. Mediação de Fernanda Sousa.

17h – Filosofia para tempos extremos

Marcia Tiburi e Jamil Chade. Mediação Simone Paulino.

19h30 – Refazenda: Gil em letra e música

Chris Fuscaldo e o acordeonista Rodrigo Ferrero.

Serviço

Casa Edições Sesc na Flip 2024

De 9 a 13 de outubro de 2024

De quarta a domingo

Rua Marechal Santos Dias, 43

(Antiga Rua da Matriz)

Centro Histórico de Paraty, Rio de Janeiro

Entrada gratuita

Horários de funcionamento da Casa Edições Sesc:

Dia 09/10, quarta-feira – das 17h às 21h

De 10/10 a 12/10, quinta a sábado – das 10h às 21h

Dia 13/10, domingo – das 10h às 17h