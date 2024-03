Casa do vôlei, Saquarema recebe Challenge do Circuito Mundial a partir desta quinta-feira (28)

Desde 2003, a cidade de Saquarema (RJ) tem uma ligação direta com o voleibol brasileiro. Há 21 anos era inaugurado no município, o Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Assim, a cidade da Costa do Sol do Rio de Janeiro passou a ser o porto seguro na preparação das nossas seleções de praia e quadra. Etapas do Circuito Brasileiro e do Circuito Mundial foram realizadas e ajudaram no desenvolvimento do vôlei de praia nacional. A partir desta quinta-feira (28.03), a cidade vai viver mais um capítulo dessa história ao receber a etapa Challenge do Circuito Mundial. Depois de Recife, Saquarema é a segunda das três etapas que a CBV trouxe para o Brasil em 2024. No início de maio, de 1ª a 5, Brasília (DF) sedia um Elite 16.

“O Centro de Treinamento do vôlei brasileiro em Saquarema é referência no mundo. A cidade recebeu gerações do vôlei brasileiro sempre da melhor forma possível. Tenho certeza de que os torcedores vão fazer uma festa bonita durante o Circuito Mundial. Trabalhamos muito para trazer essas etapas para o Brasil. Os jogadores conhecem bem essa cidade. Muitos fazem sua pré-temporada no CT da CBV. Os torcedores vão poder ver de perto craques que poderão estar em quadra nos Jogos de Paris”, afirma Radamés Lattari, presidente da CBV.

Um desses exemplos é a sergipana Tainá. Em busca de uma vaga nos Jogos de Paris com sua parceira Victoria, ela fala com carinho da cidade. Além de ter feito parte da pré-temporada em 2024 no CT da CBV, a jogadora chegou na final da etapa Challenge disputada na cidade em 2023.

“É muito bom voltar para Saquarema. Fizemos etapas incríveis aqui no ano passado tanto no Mundial como no Circuito Brasileiro. O carinho da torcida é muito especial. Uma cidade que respira vôlei há muitos anos. Isso é muito bom para o Brasil. Nossa expectativa é fazer uma etapa ainda melhor que no ano passado. Queremos usar essa energia boa de Saquarema para dar o nosso melhor em quadra”, diz Tainá.

O carioca Guto, de 30 anos, que joga ao lado do também carioca Pedro Solberg, fala sobre o carinho por Saquarema.

“É muito bom ter uma etapa do Circuito Mundial tão perto de casa. Saquarema é quase uma casa para gente, então é um combustível a mais para buscarmos nossos objetivos. Não tivemos um início tão bom esse ano, então redobramos o foco, nossos ajustes e união para entrarmos cada vez mais firmes em quadra. Esperamos contar com a energia do público para nos empurrar ainda mais”, explica Guto.

Corrida olímpica na reta final

A corrida olímpica vai até o dia 9 de junho, e Duda e Ana Patrícia já carimbaram o passaporte para os Jogos de Paris 2024. Seguem abertas as disputas no vôlei de praia brasileiro pela segunda vaga feminina – com Bárbara Seixas/Carol Solberg, Tainá/Vic e Ágatha/Rebecca – e por duas vagas masculinas – com André/George, Evandro/Arthur Lanci, Vitor Felipe/Renato e Pedro Solberg/Guto.

Em Saquarema, o qualifying abre a competição na quinta-feira, com 10 duplas brasileiras em quadra na arena montada no Campo de Aviação: Vitória/Hegê, Talita/Taiana, Josi/Talita Simonetti, Andressa/Thainara, Natasha/Giulia e Flavia Moura/Fabrine na disputa feminina; e Arthur/Adrielson, Vinícius/Heitor, Pedro/Gabriel Santiago e Mateus/Adelmo no masculino.

O Brasil já tem três duplas femininas e três masculinas garantidas no torneio principal, que começa na sexta-feira: Tainá/Vic, Ágatha/Rebecca e Elize Maia/Thâmela, André/George, Pedro Solberg/Guto e Vitor Felipe/Renato.

Confira a programação:

28.3 (Quinta-feira) – Qualifying – 9h às 19h

29.3 (Sexta-feira) – Fase de grupos – 9h às 21h

30.3 (Sábado) – Repescagem, oitavas e quartas de final – 9h às 20h

31.3 (Domingo) – Semifinais – 9h às 13h – Disputas pelo bronze e finais – 14h às 18h