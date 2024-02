Casa do Olhar recebe exposição ‘As Coisas Que Não Estão Escritas Também Movem o Mundo’

A Casa do Olhar Luiz Sacilotto, em Santo André, apresenta a partir deste sábado (24) a exposição “As Coisas Que Não Estão Escritas Também Movem o Mundo”, do artista Gustavo Torrezan. A mostra, que será aberta às 14h, conta com curadoria de Icaro Ferraz Vidal Junior.

A exposição busca propor uma reflexão sobre como outras maneiras de expressão, além daquelas consagradas como meios de comunicação, também podem ser formas de construção e compartilhamento de saberes.

A mostra conta com diversas intervenções, como um painel de LED que apresenta em looping a frase “as coisas que não estão escritas também movem o mundo”, como referência para outros saberes, práticas, modos de firmação, inscrição e poder contra hegemônicos que também constituem e movimentam ontologicamente o mundo.

O público poderá conferir a exposição até 6 de abril, de terça a sexta, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 15h. A Casa do Olhar Luiz Sacilotto fica na Rua Campos Sales, 414, no Centro.

Serviço

Exposição “As Coisas Que Não Estão Escritas Também Movem o Mundo”

Abertura: 24/2/24 (sábado), das 14h às 18h

Visitação: De 27 de fevereiro a 6 de abril

Horário: terça a sexta, das 10h às 17h / sábado das 10h às 15h

Local: Casa do Olhar Luiz Sacilotto

Endereço: Rua Campos Sales, 414 – Centro