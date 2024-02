Casa do Hip Hop de Diadema será homenageada em enredo do Vai-Vai

Com o enredo “Capítulo 4, Versículo 3 – Da Rua e do Povo, o Hip Hop: Um Manifesto Paulistano”, a escola de samba Vai-Vai, uma das mais tradicionais e a maior campeã do Carnaval de São Paulo, vai levar para o Anhembi os 50 anos do hip hop no mundo, os 40 anos no Brasil e a união entre o ritmo e o samba. A Casa do Hip Hop de Diadema, primeiro equipamento do gênero da América Latina, será homenageada durante o desfile, em reconhecimento à sua importância para a cultura hip-hop.

Nelson Triunfo, dançarino, músico e ativista social, um dos precursores da cultura hip-hop no Brasil e um dos fundadores da Casa do Hip Hop, será homenageado na fantasia da bateria da agremiação. Jean Triunfo, coordenador da Casa do Hip Hop e filho de Nelson, explica que todos os 240 ritmistas usarão perucas black power, a marca registrada de Nelson Triunfo, como forma de reverenciar o artista.

“O Vai-Vai vai contar toda a linha do tempo da cultura hip-hop, e assim como o meu pai, muitos outros artistas serão homenageados”, relata. “Vai ser um momento muito importante e muito marcante. Vai falar da luta do hip-hop como cultura de rua”, completa. Nelson e Jean desfilam à frente da bateria.

O carnavalesco da escola de samba, Sidnei França, explica que o último carro alegórico faz referência a coletivos e movimentos culturais. “Neste momento, a Casa do Hip Hop e o movimento em si são reverenciados, propondo uma nova ordem pra cultura de São Paulo”, detalha. “Instituições como a casa do Hip Hop dão voz a inúmeros artistas que, sem este espaço, estariam ainda mais invisibilizados. É um coletivo potente que valoriza quem veio antes e educa as novas gerações”, conclui.

O secretário de Cultura de Diadema, Camilo Vannuchi, destaca que Diadema teve uma participação muito importante na história do hip hop, e ainda tem. “Temos o primeiro espaço de cultura dedicado ao movimento na América Latina, a nossa Casa do Hip Hop, no Canhema, além da figura do Nelson Triunfo, um ícone do break, morador da cidade e embaixador do hip hop de Diadema desde os primórdios”.

O Vai-Vai é a primeira escola de samba a desfilar no Anhembi no sábado, 10 de fevereiro, segunda noite dos desfiles das escolas de samba do grupo especial de São Paulo. O desfile tem previsão de início às 22h30. A agremiação é a maior campeã do Carnaval de São Paulo, com 15 títulos no grupo especial em seus 94 anos de história.