Casa do Artesão expõe produtos com temática natalina no Edifício São Caetano

Entre os dias 18 e 22 de novembro, das 9h às 18h, exceto no feriado da Consciência Negra (20/11), a Casa do Artesão “Reinaldo Joaquim Gomes”, de São Caetano do Sul, realiza exposição com diversos de seus produtos artesanais, na Associação Edifício São Caetano, recepção da Torre B (esquina entre as ruas Samuel Klein e Conde Francisco Matarazzo), no Centro da cidade. Ao final de cada dia, serão sorteados brindes para pessoas que comprarem produtos no local.

Para compor a exposição, foram selecionados artigos com temática natalina, entre outros, para presentear. A ideia do projeto é utilizar o espaço (Associação Edifício São Caetano), com localização estratégica no centro da cidade, ao lado da estação de trem e do terminal rodoviário, no intuito de estimular a economia criativa.

Todos os itens à venda na exposição são comercializados nos mesmos valores dos que são praticados na Casa do Artesão, que fica situada à rua Pará, 88, no Centro de São Caetano. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 e, aos sábados, das 8h às 13h.

A Casa do Artesão dispõe de aproximadamente 4 mil peças à venda, em diversos materiais, como madeira, porcelana, decoupage, telas, malhas em tricô e crochê. Além de carteiras e bolsas, sabonetes, velas, aromatizadores, terrários no vidro, quadros e caixas customizadas, porta-joias, tábuas e bandejas decoradas, artigos para cama, mesa e banho, objetos místicos e religiosos, peças feitas com materiais reciclados.

Mesmo trabalhando com artesanatos (cada item é único e exclusivo), a loja oferece garantia de troca de mercadorias em caso de defeito.

Equipamento de referência

Equipamento público municipal vinculado à Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul, a Casa do Artesão “Reinaldo Joaquim Gomes” é referência no fomento à produção local das artes feitas à mão. Aproximadamente 300 profissionais cadastrados contam com um espaço atrativo e acolhedor, em 143 metros quadrados, para apresentar e vender suas criações.

A gestão financeira é da Manuartes, a Associação de Trabalhadores e Autônomos em Atividades Artesanais, Artes Manuais, Similares e Conexas de São Caetano do Sul, presidida por Therezinha de Fátima Porto Rocha. Cada membro arca com um custo mensal de 10 reais mais 12% sobre o valor das vendas, que é destinado às despesas para a manutenção do equipamento.

SERVIÇO

Casa do Artesão “Reinaldo Joaquim Gomes”

Rua Pará, 88, Centro, São Caetano do Sul, SP

Tel.: (11) 4229-9988

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 e, aos sábados, das 8h às 13h

Exposição no Edifício São Caetano

Esquina entre as ruas Samuel Klein e Conde Francisco Matarazzo, recepção da Torre B

De 18 a 22 de novembro (exceto dia 20), das 9h às 18h