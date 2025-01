Casa desaba por conta de chuvas em Ferraz de Vasconcelos (SP)

A cidade de Ferraz de Vasconcelos enfrentou sérios impactos devido às chuvas persistentes das últimas semanas. Um dos incidentes mais significativos foi o desabamento de uma residência na Rua José Conrado do Nascimento, no Jardim Ione. A Prefeitura local confirmou que não houve feridos, pois a casa já estava interditada e desocupada, com a família tendo recebido indenização anteriormente.

A administração municipal destacou que o colapso da estrutura foi uma consequência direta das intensas chuvas que atingiram a região. Além do desabamento, uma árvore caiu na Rua das Indústrias, provocando danos à rede elétrica ao ficar presa nos fios. Telhas também foram arremessadas sobre um veículo estacionado nas proximidades, mas não houve registros de ferimentos.

A EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica na área, informou que já está ciente da situação relacionada à árvore caída e mobilizou uma equipe para atender a ocorrência rapidamente. Eles também relataram um aumento geral nas ocorrências elétricas devido às chuvas e ventos fortes que afetaram o Alto Tietê nesta terça-feira.

Para lidar com a situação, a EDP ativou seu Plano Verão 2024/2025, reforçando suas equipes técnicas para atender as emergências geradas por quedas de galhos e árvores sobre as linhas elétricas. Essas situações exigem atenção especial devido à complexidade dos reparos necessários.

O incidente do desabamento da casa e a queda da árvore são lembretes da importância da manutenção e monitoramento das estruturas em áreas vulneráveis durante períodos de chuvas intensas.

As autoridades locais continuam a monitorar os efeitos climáticos na região e prometem melhorias na infraestrutura, incluindo a futura instalação de uma escada hidráulica no bairro, embora ainda não haja data definida para essa implementação.