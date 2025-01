Casa de vereador de Mogi das Cruzes é atacada por explosivo

Um incidente alarmante ocorreu na noite de terça-feira (7) em Mogi das Cruzes, onde a residência do vereador Felipe Lintz, filiado ao PL, foi alvo de um ataque com um explosivo. Apesar da gravidade do ocorrido, o parlamentar afirmou que não houve feridos.

Na manhã seguinte ao ataque, o vereador registrou um boletim de ocorrência no 3º Distrito Policial da cidade. As circunstâncias do crime foram captadas por câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades. As imagens mostram um suspeito chegando em uma motocicleta e parando em frente à casa de Lintz. Em seguida, o indivíduo é visto acendendo o explosivo e lançando-o para dentro da residência antes de fugir do local.

Em uma gravação compartilhada nas redes sociais, Felipe Lintz relatou que ele e sua família haviam acabado de chegar em casa quando o ataque aconteceu. O vereador destacou que o explosivo caiu próximo ao carro onde seu sobrinho pequeno estava dormindo, ressaltando a gravidade da situação.

De acordo com o boletim de ocorrência, Lintz acredita que o ataque pode estar vinculado a suas recentes denúncias sobre um furto na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Botujuru, além de seu posicionamento político que o coloca como alvo da oposição. O caso foi registrado oficialmente como ameaça e explosão.

As autoridades locais estão investigando o incidente, e a comunidade aguarda mais informações sobre a motivação e os responsáveis por esse ato violento.