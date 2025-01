Casa de umbanda em Vila Isabel é alvo de furto e depredação

Na última segunda-feira (27), uma casa de umbanda localizada em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, sofreu um ataque que resultou em furto e destruição de bens sagrados. Os responsáveis pelo local expressaram sua indignação, afirmando: “Levaram tudo o que é nosso e quebraram o nosso sagrado”.

O crime deixou a comunidade abalada, pois os invasores não apenas subtraíram diversos objetos, mas também depredaram imagens de orixás. Entre os itens furtados estavam eletrodomésticos como ventiladores, ar-condicionados, geladeiras, fogões e até mesmo um computador.

Fernanda, mãe-de-santo e uma das líderes da casa, relatou a gravidade da situação: “Destruíram tudo. Os atabaques foram jogados no chão, as imagens também. Levaram tudo. Todos os ventiladores, todas as geladeiras, freezer, expositor de salgado, quebraram a imagem de Exu, fogão, geladeira, panelas… Tudo revirado e destruído. Roubaram até as torneiras e deixaram a casa alagada”.

Além do roubo, a única câmera de segurança instalada no terreiro também foi levada pelos criminosos. A casa desempenha um papel importante na comunidade ao oferecer serviços sociais e distribuir cestas básicas para moradores locais. Com o ataque, todas essas iniciativas de caridade tiveram que ser interrompidas.

Este não é o primeiro incidente deste tipo enfrentado pela casa; há cerca de um mês ocorreu uma invasão anterior. Thiago de Oxóssi, outro responsável pelo local, ressaltou: “Estamos lutando contra invasões há três anos. Mas desta vez foi devastador. Levaram geladeira, fogão e tudo o que precisamos para realizar nossos trabalhos”.

O caso será formalmente registrado na Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) no Centro do Rio nesta quarta-feira (29). A comunidade aguarda por justiça diante desse ato violento que atinge não apenas os bens materiais, mas também a espiritualidade e as práticas culturais da umbanda.