Casa de Portugal do Grande ABC recebe Tributo a Roberto Leal

A partida de Roberto Leal, o maior ícone da música portuguesa no Brasil, em 2019, deixou um vazio imenso nos fãs de seu trabalho, mas o seu legado, construído ao longo de 55 anos de carreira, continua vivo. O produtor musical, cantor e filho mais velho do artista luso, Rodrigo Leal, fará mais um show “Tributo Roberto Leal”, na Casa de Portugal do Grande ABC, em Santo André/SP, dia 23 de março.

Após uma turnê internacional de sucesso, Rodrigo retorna ao Brasil com os ingressos quase esgotados na tradicional casa portuguesa no ABC, que está comemorando seus 40 anos. O evento, que conta com almoço self-service, também recebe o Padre Antônio Maria para realizar uma benção.

No último mês, Rodrigo fez duas apresentações nos Estados Unidos, na vila de Cumberland, em Rhode Island, e na cidade de Hartford, em Connecticut. Ele encerrou a turnê com o show em Montreal, em Quebec, no Canadá.

Com 37 anos de carreira, Rodrigo Leal é músico multi-instrumentista, diretor artístico e produtor musical. Vivenciou incontáveis momentos ao lado do pai desde criança, seja nos palcos como músico – onde estiveram juntos mais de 3.800 vezes – ou nos estúdios como arranjador e produtor, além de companheiro de viagens e amigo. Toda essa proximidade só fez crescer os laços de amor, admiração e cumplicidade entre eles, por isso revisitar toda sua obra é como senti-lo perto novamente.

“Esse tributo é uma homenagem de um filho que morre de saudades do seu pai, mas acima de tudo a alguém que deixou um legado maravilhoso para as próximas gerações. É uma homenagem justa e sentida, um tributo a uma pessoa que é insubstituível e será sempre o maior cantor de música tradicional portuguesa de todos os tempos”, declara Rodrigo.

Para o show na Casa de Portugal do Grande ABC, o herdeiro da família Leal vai percorrer com a sua voz os maiores sucessos da carreira do pai, entre eles “Bate o Pé”, “Arrebita” e “Carimbó Português”, acompanhado dos mesmos músicos que formavam a banda de Roberto Leal, garantindo toda a autenticidade que este tributo merece.

Roberto Leal iniciou sua carreira em 1971 e, em sua trajetória, superou a marca de 25 milhões de discos vendidos, conquistando o título de rei da música popular em Portugal e o de maior expoente da música portuguesa em terras brasileiras, assim como em inúmeras comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

Serviço:

Tributo Roberto Leal (Por Rodrigo Leal)

Data: 23 de março (Domingo)

Horário: 12h30

Local: Casa de Portugal do Grande ABC

Endereço: R. Nossa Sra. de Fátima, 55 – Paraíso, Santo André/SP

Informações: (11) 4436-0223