Casa de Portinari promove oficina, exposições e atividades para todas as idades no fim de semana

O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Brodowski (SP), segue com uma programação especial para celebrar e valorizar as raízes afro-brasileiras na arte e na cultura no mês da Consciência Negra. As ações, gratuitas e para todas as idades, incluem oficina, música e uma exposição de artes plásticas. Confira a programação completa abaixo.

Oficina de confecção de chocalho

Nos dias 23 e 24 de novembro, o Núcleo Educativo do Museu realiza a oficina “Confecção de Chocalho”, utilizando materiais recicláveis. A atividade convida o público a criar o instrumento musical típico, o chocalho, promovendo uma experiência prática e educativa que celebra o patrimônio musical afro-brasileiro, além de conectar o público à importância dos ritmos no trabalho do artista Candido Portinari.

Datas: 23 e 24 de novembro (sábado e domingo)

Horário: às 9h e às 14h

Entrada: Gratuita

Não Deixe o Samba Morrer!

O samba é um gênero musical típico do Brasil, que se consolidou nas comunidades afro-brasileiras do Rio de Janeiro no século XX. Surgiu como uma dança de roda marcada pelo batuque e transformou-se em um dos gêneros mais populares do país.

Neste ano, por meio de Lei Federal, os modos de produção dos instrumentos musicais de samba e as práticas a eles associadas passam a ser reconhecidos como manifestações da cultura nacional.

Valorizando o samba como cultura de raiz afro-brasileira e sua conexão com o artista Candido Portinari, o Núcleo Educativo do Museu disponibilizará, na esplanada, alguns instrumentos musicais típicos do gênero – todos confeccionados com materiais recicláveis. O público poderá conferir o agogô, a cuíca, o pandeiro, o chocalho e outros instrumentos.

Data: até 24 de novembro

Horário: das 10h às 17h

Gratuito

Painel instagramável “Os Sambistas”

Em homenagem às personalidades que marcaram a história do samba, o Museu apresenta um painel instagramável com a história, memória e contribuições de diversos sambistas negros, primordiais para a construção da cultura e identidade brasileiras.

Data: até 24 de novembro

Horário: das 10h às 17h

Gratuito

Exposição “Macalé: Formas e Fatos”

Em celebração ao “Ano Macalé”, que marca os 50 anos de carreira do artista plástico Jaime Domingos Cruz, conhecido como Macalé, o Museu Casa de Portinari apresenta a exposição “Macalé: Formas e Fatos”. A mostra revela um novo e instigante capítulo na carreira do artista de Ribeirão Preto, apresentando obras inéditas que exploram a abstração com profundidade e sensibilidade.

Datas: até 1º de dezembro

Horário: das 9h às 17h (terça-feira a domingo)

Local: Galpão das Artes (rua João Brisotti, 128, Centro, Brodowski/SP)

Gratuito

Confira todas as informações sobre a programação do Museu Casa de Portinari no site da instituição.

Museu Casa de Portinari

Inaugurado em 14 de março de 1970, em Brodowski, o Museu Casa de Portinari é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administrada pela ACAM Portinari – Organização Social de Cultura. Tem como edificação a antiga residência de Candido Portinari e representa a forte ligação do pintor com sua terra natal, origens e laços familiares.

É o local onde ele realizou suas primeiras experiências com pinturas murais e se aprofundou na técnica ao passar dos anos. Entre os ambientes que mais se destacam, estão o ateliê, com os objetos de trabalho do artista, e a “Capela da Nonna”, que Portinari pintou para sua avó.

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 9h às 18h; às quartas-feiras, o horário é estendido até às 20h.

Entrada: gratuita

Endereço: Praça Candido Portinari, nº 298 – Centro, em Brodowski (SP)

Informações: (16) 3664-4284

YouTube: /casadeportinari

Instagram: @museucadeportinari

Facebook: /museucasadeportinari