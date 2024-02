Casa de Portinari celebra 150 anos da imigração italiana no Brasil com eventos especiais

O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Brodowski (SP), celebra em 2024 os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Serão vários eventos no museu que tratam da história e das manifestações culturais de um dos povos formadores da população paulista, principalmente do interior.

A Casa de Portinari tem uma ligação “familiar” com o povo italiano, pois o maior pintor brasileiro era filho de imigrantes que vieram da região do Vêneto. Além da memória cafeeira e a memória ferroviária, a instituição também conserva e divulga a memória do imigrante, em especial o imigrante italiano, como um dos elementos que norteiam as ações do museu.

Programação cultural do Museu Casa de Portinari para os próximos dias

O principal evento do museu que celebra a imigração italiana na próxima semana é a roda de conversa “150 Anos da Imigração Italiana no Brasil – A Chegada dos Imigrantes e sua Contribuição com a Formação brodowskiana”, ministrada pelo professor e historiador Tiago Reatto, que acontece na quarta-feira (21), às 18h30.

Em uma conversa com o público, o professor apresenta quais eram as formas de trabalho e contratação dos imigrantes italianos em seus primeiros anos no Brasil, além de tratar sobre as contribuições desses cidadãos europeus para a formação político-cultural da cidade de Brodowski e a influência na obra de seu mais conhecido filho, Candido Portinari.

A roda de conversa é finalizada com música tradicional italiana executada no acordeon pelo próprio professor Reatto.

No mesmo dia, mais cedo, às 10h, acontece a ação “Portinari por Ele Mesmo”, em que os educadores apresentam nas redes sociais do museu o resultado de suas pesquisas sobre o trabalho literário do artista. São vídeos, versos e prosas de Portinari sobre sua visão do mundo e seus sonhos. Uma ótima oportunidade de conhecer essa faceta pouco divulgada do pintor brodowskiano, nessa edição, ligada à imigração dos italianos ao Brasil.

Serviço

Roda de Conversa “150 Anos da Imigração Italiana no Brasil – A Chegada dos Imigrantes e sua Contribuição com a Formação brodowskiana”

Data: 21 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: das 18h30 às 19h30

Entrada gratuita

“Portinari por Ele Mesmo Especial”

Data: 21 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: às 10h

Local: redes sociais do Museu Casa de Portinari

Outros destaques da programação do Museu Casa de Portinari

Exposição “O Céu e a Cidade: Um Diálogo de Cores e Arte”

A exposição “O Céu e a Cidade: Um Diálogo de Cores e Arte”, do fotógrafo e artista Leandro Lé, apresenta uma seleção de fotos que exploram a relação entre o céu e a paisagem urbana. Elas revelam a paisagem como obra de arte, com suas linhas, formas e cores.

Datas: 06 a 29 de fevereiro (de terça a sexta-feira)

Horário: das 9h às 17h

Local: Galpão das Artes – Rua João Brisotti, 128, Centro, Brodowski (SP)

Entrada gratuita

Família no Museu – Atividades Intergeracionais

A ação “Família no Museu” acontece no terceiro fim de semana do mês, nos jardins da Casa de Portinari. Propõe momentos de interação entre entre membros da família e valoriza a iniciativa dos pais em levarem seus filhos para conhecer museus e outras instituições culturais.

Educadores acompanham as atividades, que vão desde leituras compartilhadas até jogos e brincadeiras que remetem aos tempos de infância do menino Candinho. Ao final, recebem o certificado de “Família Legal”.

Datas: 17 e 18 de fevereiro (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 16h

Local: começa nos jardins do Museu Casa de Portinari (Praça Candido Portinari, nº 298 – Centro – Brodowski/SP)

Gratuito

Feira de Artesanato

Apoiar a economia criativa no município de Brodowski (SP) é uma das iniciativas do Museu Casa de Portinari. Para isso, a instituição promove feiras de artesanato aos finais de semana em sua esplanada, com grupos de artesãos locais que apresentam suas produções e técnicas em trabalhos manuais. A atividade gera renda, incentiva o empreendedorismo, contribui para a inclusão social e promoção da cidadania.

Datas: 17 e 18 de fevereiro (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 16h

Gratuito

Clique no Museu

O projeto “Clique no Museu” estimula o público apreciador da fotografia a compartilhar o registro de momentos especiais captados durante a visita à Casa de Portinari. Faça sua selfie ou registre os espaços e marque o museu em suas redes sociais.

Data: 18 de fevereiro (domingo)

Horários: às 10h

Local: redes sociais do Museu Casa de Portinari

Projeto Encontros

O projeto Encontros é uma iniciativa do Museu Casa de Portinari com entidades que trabalham com o público idoso no município de Brodowski (SP). Neste mês, o projeto é realizado em parceria com o Clube da Terceira Idade “Vivência Feliz” e vai abordar a vida e a obra de Candido Portinari com uma visita guiada seguida de uma rodada de tômbola – um bingo cultural – nos jardins do museu.

A atividade promove uma experiência para além de um passeio ao museu, com objetivos de rememorar contextos históricos, construir novas ideias e reflexões, pautadas no diálogo e na troca de vivências trazidas pelo público. A ação ainda insere os grupos em atividades educativas e culturais.

Data: 23 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: às 15h

Atividade gratuita voltada ao público idoso. Informações pelo telefone (16) 3664-4284

Confira a programação completa do Museu Casa de Portinari no site da instituição.