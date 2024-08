Casa de Inverno da 3 Corações em Campos do Jordão está na última semana

Com as baixas temperaturas, o desejo por aconchego e conforto se intensifica. É nesse cenário que o café se revela como um aliado perfeito, aquecendo o corpo e a alma com seu sabor e aroma inigualável.

Reconhecida como a marca do café do Brasil, a 3 Corações celebra a estação mais fria do ano com a sua Casa de Inverno em Campos do Jordão, destino turístico tradicional do inverno paulista. Até 8 de agosto, o espaço itinerante convida os apaixonados pela bebida a embarcarem em uma jornada sensorial.

“Estamos muito felizes em levar novamente a Casa de Inverno 3 Corações para Campos do Jordão. Acreditamos que o café é muito mais do que uma bebida, é um momento de aconchego, conexão e celebração. A proposta da casa é proporcionar aos visitantes a oportunidade de apreciarem o melhor do café brasileiro em um ambiente acolhedor e convidativo e cheio de charme como a cidade de Campos do Jordão merece. Neste ano, o destaque é a nova linha Rituais 85+ que traz cafés extraordinários, resultado de uma busca incansável pela excelência. Vale a pena provar. ”, destaca Anderson Spada, Head de Marketing do Grupo 3corações.

Festival de Cafés Especiais

A Casa de Inverno 3 Corações apresenta uma seleção imperdível de cafés especiais, cuidadosamente selecionados para agradar aos paladares mais exigentes. O destaque fica por conta da linha Rituais 85+, que oferece grãos 100% Arábica de alta qualidade e pontuação, proporcionando uma explosão de sabores marcantes, como notas sensoriais de frutas vermelhas, frutas secas e chocolate, além de um perfil exótico, nas versões espresso e filtrado.

Os visitantes também podem embarcar em uma jornada pelos sabores únicos do Projeto Florada, que valoriza o trabalho feminino e a qualidade excepcional do café produzido por mulheres cafeicultoras de todo o Brasil. Já o Projeto Tribos apresenta um café 100% Robusta Amazônico, parceria com comunidades indígenas que promove o desenvolvimento sustentável.

Opções para todos os gostos

Para os amantes de chás, a Casa de Inverno 3 Corações oferece uma variedade de opções da linha TRES, perfeitos para relaxar e se aquecer nos dias frios. A marca também apresenta o lançamento Chocolate Cremoso 3 Corações, preparado na hora com ingredientes de alta qualidade, para um sabor cremoso e delicioso que conquista o paladar.

Para quem busca praticidade e nutrição, o Cappuccino Power Whey é a pedida ideal. Uma bebida proteica pronta para beber que combina o sabor irresistível do cappuccino com os benefícios da proteína whey.

E para quem gosta de inovar, a Casa de Inverno 3 Corações oferece opções inusitadas como o Cappuccino 3 Corações com borda de Nutella, um toque especial que torna a experiência ainda mais irresistível, e o Latte com xarope de pistache, um sabor único e sofisticado que agrada.

As opções alcoólicas também surpreendem. O Hot Carajillo une o café com o Licor 43 em uma combinação perfeita para os dias frios, enquanto o Baileys Supremo Macchiato oferece um toque especial de Licor Baileys ao clássico macchiato.

Para completar a experiência, a Casa de Inverno 3 Corações oferece um cardápio gastronômico desenvolvido especialmente para a ocasião, com deliciosos pães de queijo e opções de bolos que harmonizam perfeitamente com os cafés e bebidas do cardápio.

Casa 3 Corações em Campos do Jordão

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 26 – Capivari (no Centrinho do Capivari, próximo à cervejaria Baden Baden).

Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, das 10h às 20h. Sextas-feiras e sábados, das 10h às 22h. Domingos, das 10h às 18h.