Casa de Francisca recebe o show “O Pagode das Pastoras do Rosário” nesta sexta (16)

Celebrando as raízes africanas e a sua herança cultural, nesta sexta (16) as Pastoras do Rosário apresentam o show “O Pagode das Pastoras do Rosário” na Casa de Francisca.

Os ingressos estão disponíveis no pixelticket.com.br.

O grupo é formado por Dona Margarida, Lara de Jesus, Carla Lopes, Marlei Madalena, Sol Majestade, Sandrinha do Rosário, Wilma Ayó e Neuza de Lima. As Pastoras do Rosário nasceram dentro da Comunidade do Rosário dos Homens Pretos da Penha, zona leste de São Paulo. O grupo traz a preservação da memória histórica e do legado da contribuição negra para sua comunidade e também para a ancestralidade do país.

Mantendo a tradição enquanto se renova, respeitando e valorizando a diversidade, As Pastoras do Rosário trazem o show “O Pagode das Pastoras do Rosário” numa perspectiva de reverenciar um dos gêneros mais significativos da música popular brasileira, interpretando canções que muito contribuíram para o cancioneiro do país.

Informações:

Quando: Sexta, 16 de fevereiro

Horário: 22h

Ingressos: R$ 35 a R$ 160

Local: Casa de Francisca

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 22 – Sé

Informações: https://pixelticket.com.br/eventos/18882/pastoras-do-rosario-sex-16-02-abertura-da-casa-19h30