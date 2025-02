Casa de Cultura Tremembé recebe espetáculo circense gratuito nesta terça-feira (18)

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, promove nesta terça-feira (18), às 14h, na Casa de Cultura Tremembé, uma apresentação gratuita do espetáculo O Circo Chegou, com bonecos fantoches e artistas circenses. A iniciativa busca resgatar as brincadeiras antigas do circo que ajudam no desenvolvimento emocional infantil, ideal para a diversão da criançada.

A história contada pelo ator José Ricardo Garcia Libanori e começa na crise financeira da ONG fictícia Vila da Paz, onde residem os personagens: Betinho Valente, Dorinha Carismática e Guto Simpatia, que buscam de alguma forma auxiliar seus avós Juvenal e Augusta, mantenedores da instituição. Após muitas ideias para salvar a ONG de fechar, todos decidem se tornar artistas circenses e promover um grande espetáculo para poder ajudar seus avós. Diante deste desafio, um momento mágico ocorre com a vinda de Nayla, a Fada dos Desejos, que os transformam em verdadeiros artistas de circo por um dia.

O espetáculo O Circo Chegou tem uma linguagem lúdica e interativa com peripécias do Mágico Kandac, Palhaço Vavá e a malabarista Cindy que vão de encontro ao imaginário infantil. Esta apresentação não só entretém, mas também sensibiliza o público adulto e infantil sobre a importância do apoio às instituições que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade.

Casa de Cultura Tremembé

Por meio de aulas de dança, música, apresentações culturais e diversas linguagens artísticas, o equipamento cultural passou a ter uma importância fundamental para a população do local.

Para chegar no espaço cultural é possível pegar o Metrô até a estação Santana e depois um dos ônibus: 1787 Vila Marieta, 1018 Vila Rosa ou 2740 Pedra Branca.

Também é possível ir até a estação Tucuruvi e pegar os ônibus 1722 Jardim Marina ou 2020 Horto Florestal. Todas as opções deixam em um ponto na frente da Casa de Cultura.

A programação cultural completa dos equipamentos administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa está disponível nas redes sociais e site da pasta.

Serviço

Casa de Cultura Municipal Tremembé

Triatos Produções Artísticas – O Circo Chegou

Quando: 18/02, às 14h

Onde: Rua Maria Amália Lopes Azevedo, 190 – Tremembé

Ingresso: Gratuito

Classificação: Livre

Sinopse: Espetáculo lúdico e interativo com a presença de bonecos fantoches e artistas circenses. A apresentação busca resgatar as brincadeiras antigas do circo, essencial para o desenvolvimento emocional das crianças, como: desenvolver a empatia, ajudá-las a reconhecer seus próprios sentimentos, ensinar a lidar com os desafios de forma criativa e positiva.