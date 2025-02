Casa de Cultura Freguesia do Ó tem shows de samba nesta quinta (20) e sábado (22)

Com a proximidade do Carnaval, a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, anunciou uma programação especial para os amantes do samba. Nos dias 20 e 23 de fevereiro, a Casa de Cultura Freguesia do Ó será palco de duas apresentações que prometem animar o público.

O evento “Um Samba Sempre Vai Bem, Mas Quando é Dobrado” será realizado nesta quinta-feira (20), a partir das 20h30, com a participação do grupo Samba Dobrado. No domingo (23), às 19h, o cantor Fernando Ryan e sua banda se apresentarão, direcionando sua performance especialmente para o público da terceira idade, embora todos sejam bem-vindos para desfrutar dos clássicos desse gênero musical que é um símbolo cultural do Brasil.

Desde sua fundação em 2010, o Samba Dobrado tem se destacado por sua abordagem diversificada da música brasileira, incorporando influências de MPB, Bossa Nova, Chorinho e Samba Jazz. O grupo não possui composições próprias, mas presta homenagens a renomados intérpretes da música nacional. Um exemplo disso foi a gravação ao vivo realizada durante a pandemia em 2020, intitulada “Samba Dobrado nas Aquarelas de Emílio Santiago”, que reverenciou o cantor conhecido por sua voz marcante.

Por outro lado, o baile de Fernando Ryan traz uma proposta descontraída, onde os sucessos de várias gerações são relembrados em um ambiente festivo e dançante. A banda, fundada em 2001 pelo cantor Luiz Fernando Sernaiotto, tem como missão criar um som sem rótulos, buscando alcançar um público amplo e apaixonado pelo samba. Fernando Ryan também tem um histórico notável de participações em shows ao lado de artistas consagrados como Gian & Giovani e Calcinha Preta.

A programação detalhada dos eventos culturais geridos pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa pode ser acessada nas redes sociais e no site oficial da secretaria.

Serviço:

Atração: Samba Dobrado – Um Samba Sempre Vai Bem, Mas Quando é Dobrado – Música

Quando: 20/02 (quinta) às 20h30

Onde: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 – Freguesia do Ó

Ingresso: Gratuito

Classificação: Livre

Sinopse: Grupo que interpreta canções clássicas de vários ritmos do Samba, assim como uma outra visão de grandes intérpretes, como Simone, Emílio Santiago, Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Ivan Lins, e vários outros.

Atração: Fernando Ryan e Banda – Samba

Quando: 23/02 (domingo) às 19h

Onde: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 – Freguesia do Ó

Ingresso: Gratuito

Classificação: Livre

Sinopse: O cantor interpretará clássicos do Samba, nesta apresentação matinê que é voltada ao público da terceira idade, no entanto, todos são convidados a comparecer e curtir clássicos desse ritmo popular.