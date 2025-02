Casa de Cultura da Freguesia do Ó realiza show de forró nesta quarta-feira (26)

A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, anuncia um evento musical imperdível: o show do cantor e compositor Carlos Mais. O espetáculo ocorrerá na Casa de Cultura Freguesia do Ó nesta quarta-feira, dia 26, às 20h, com entrada gratuita e classificação livre.

Durante a apresentação, Carlos Mais, que tem uma trajetória consolidada no forró e sertanejo, prestará homenagens a artistas icônicos da música brasileira, incluindo Falamansa, Bruno & Marrone, Victor & Leo, Flávio José e Luiz Gonzaga. Este show promete uma viagem nostálgica pelos clássicos que marcaram a história da Música Popular Brasileira.

Natural de São Paulo, Fábio Carlos, conhecido artisticamente como Carlos Mais, traz mais de duas décadas de experiência musical. O artista se autodenomina “Rei do Forronejo”, e é reconhecido por sua versatilidade em interpretar diversos estilos populares da música brasileira, englobando gêneros como piseiro, xote, brega e seresta.

Recentemente, Carlos Mais lançou dois projetos no formato de shows online: “Xote do Mais” e “Forró Di Buteco”, que juntos acumulam mais de 36 mil visualizações em seu canal oficial no YouTube. Esses projetos evidenciam a dedicação do artista em levar o forró para novos públicos.

Para quem deseja acompanhar a programação cultural da cidade, informações adicionais sobre os eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa estão disponíveis nas redes sociais da secretaria e no portal oficial: capital.sp.gov.br/web/cultura.

Serviço:

Atração: Carlos Mais – Forró de Buteco

26/02 (quarta-feira) às 20h Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 – Freguesia do Ó

Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 – Freguesia do Ó Ingresso: Gratuito

Gratuito Classificação: Livre

Sinopse: O “Forró de Buteco” tem como proposta interpretar sucessos de grandes nomes da Música Popular Brasileira em um formato autêntico de forró.