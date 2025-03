Casa de Bruxa traz a magia de São Patrício para o ABC em ritual especial

No dia 17 de março, o mundo celebra São Patrício, o padroeiro da Irlanda, uma figura envolta em lendas e simbolismos que atravessam séculos. A história conta que ele foi responsável por converter os celtas ao cristianismo e por livrar a Irlanda de todas as cobras, um feito que muitos interpretam como a expulsão de energias negativas e crenças pagãs.

O trevo de três folhas, associado a ele, teria sido usado para explicar a Santíssima Trindade e se tornou um poderoso amuleto de sorte e proteção. A celebração, que começou como uma homenagem religiosa, cresceu até se tornar uma das maiores festas culturais do mundo, marcada por desfiles, festivais, muita cerveja e, claro, pela icônica cor verde, símbolo de fortuna, renovação e conexão com a terra.

Pela primeira vez, a Casa de Bruxa, espaço esotérico e Universidade Livre Holística fundada pela bruxa e escritora Tânia Gori, realizará um ritual especial em homenagem a São Patrício no dia 17 de fevereiro, às 20h. Esse evento inédito resgata as conexões espirituais entre a Irlanda e a bruxaria, honrando não apenas a figura do santo, mas também a ancestralidade e os costumes pagãos que influenciaram o renascimento da bruxaria moderna. Durante o ritual, a energia de proteção e purificação será ativada, afastando influências negativas e abrindo caminhos para a prosperidade. O trevo será um elemento central da cerimônia, canalizando sua força mágica para atrair sorte e boas energias.

A celebração também trará um dos personagens mais icônicos do folclore irlandês: o Leprechaun, o travesso duende guardião dos tesouros. Ele representa a magia oculta no cotidiano e a importância de enxergar as riquezas que nos cercam. E, como não poderia faltar, a cerveja, um dos símbolos mais marcantes do Dia de São Patrício, também fará parte do evento. Poucos sabem, mas São Patrício é considerado um dos padroeiros da cerveja na Irlanda, e a bebida, historicamente associada a festividades e rituais de união, será utilizada na cerimônia para exaltar o espírito de celebração e conexão.

A cor verde será reverenciada ao longo do ritual, não apenas como um símbolo de São Patrício, mas também como um canal energético para atrair saúde, prosperidade e renovação. A Casa de Bruxa propõe um mergulho profundo na magia e nos mistérios da cultura irlandesa, criando uma experiência única que une espiritualidade, tradição e celebração. Em tempos de transformação, esse ritual surge como uma oportunidade de reconectar-se com as raízes ancestrais, purificar a alma e brindar à vida com a alegria e a magia que tornam essa data tão especial.