Casa das Rosas encerra inscrição para o Curso Livre de Preparação de Escritores nesta sexta-feira

O Museu Casa das Rosas está com inscrição aberta para a 12ª edição do CLIPE – Curso Livre de Preparação de Escritores, na categoria adulto, até o dia 2 de fevereiro de 2024. O curso, oferecido pela instituição desde 2013, é totalmente gratuito e tem o objetivo de contribuir para a criação literária em todas as suas etapas e nos gêneros prosa e poesia. A formação também proporciona capacitação técnica e profissionalização para autores iniciantes que buscam publicar as próprias obras literárias.

A Casa das Rosas é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciada pela Poiesis.

Na edição de 2024, a Casa das Rosas retoma o curso de modo presencial para as turmas que vivem na capital e região metropolitana de São Paulo, após o período de pandemia somado ao restauro do museu. Já o formato online será voltado aos participantes que residem em outras regiões do Brasil. O CLIPE terá três turmas: duas presenciais, com 25 participantes cada e divididas entre os gêneros poesia e prosa; e uma terceira turma no formato online, com o limite de 50 participantes que trabalharão os dois gêneros literários. As inscrições serão abertas para as pessoas maiores de 18 anos.

Para participar do processo seletivo do CLIPE 2024, os interessados deverão preencher um dos três formulários disponíveis no site do museu, de acordo com a turma de interesse: presencial – prosa; presencial – poesia; ou para a turma online. Além do formulário, o candidato deverá encaminhar uma amostra do próprio trabalho, em prosa e/ou poesia, dependendo da categoria escolhida. As informações sobre o formato da amostra estarão disponíveis no mesmo espaço da inscrição – clique aqui.

Docentes do CLIPE 2024 e alcance ao longo dos 10 anos de atuação

O corpo docente do próximo ano conta com destaques do meio literário, entre eles: Luiza Romão, poeta, slammer, atriz e mestra em Teoria Literária e Literatura Comparada (USP), é autora de obras como Sangria (selo doburro) e Também guardamos pedras aqui (Editora Nós), uma releitura de Ilíada do ponto de vista feminista em poesia com a qual ganhou o Prêmio Jabuti 2022 na categoria Livro do Ano; e Marcelo Maluf, professor de escrita criativa, mestre em Artes (Unesp) e autor de livros como o de contos Esquece tudo agora (Terracota), do infantil As mil e uma histórias de Manuela (Autêntica) e do romance A imensidão íntima dos carneiros (Editora Reformatório), finalista do Prêmio da APCA 2015 e com o qual conquistou o Prêmio São Paulo de Literatura 2016 na categoria estreante com mais de 40 anos.

O CLIPE oferece uma experiência ampla e consistente da formação literária e nas edições on-line também chegou a alcançar pessoas de países da América Latina e Europa. Entre 2013 e 2023, o Curso Livre de Preparação de Escritores – Adulto contribuiu na capacitação de 750 pessoas. No mesmo período, a formação colaborou na publicação de mais de 160 títulos feitos pelos escritores que passaram pelas edições anteriores.

Em 2024 as aulas da turma on-line acontecerão às terças-feiras, das 19h às 21h, com quatro encontros por mês em seis módulos (março, abril, maio, junho, agosto e setembro). As aulas presenciais do CLIPE Poesia serão às quartas-feiras, das 19h às 21h, e do CLIPE Prosa nas quintas-feiras, das 19h às 21h. Ambas as turmas presenciais terão quatro encontros por mês em oito módulos (março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro).

No caso de dúvidas, acesse o campo do Centro de Apoio a Escritores (CAE) no site do museu.