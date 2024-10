Casa da Música de Diadema inaugura novo auditório

A Secretaria de Cultura de Diadema inaugurou no início de outubro o novo auditório da Casa da Música de Diadema. A sala – que há mais de 50 anos abriga a Lira Musical -, após receber uma transformação acústica e visual, passou a ser um auditório adequado para propiciar o desenvolvimento da Orquestra Experimental, dos alunos da Casa da Música e demais grupos musicais, tanto para ensaios quanto concertos.

Com o intuito de reduzir ou impedir a passagem de ruído entre os ambientes interno e externo, o espaço se transformou em um auditório, com um novo layout, palco elevado de 30cm e nova iluminação, se transformando em um novo centro para espetáculos musicais da cidade, com capacidade para acomodar 90 pessoas sentadas. As apresentações musicais e gratuitas acontecem todas sextas-feiras, às 19 horas.

O coordenador da Casa da Música, maestro Marcelo Curumim, compartilhou que esses ajustes fazem parte de um cronograma maior de reformas. “É o primeiro passo de um projeto em três etapas para transformar esse local em referência para ensaios e gravações”, afirmou.

Serviço

Casa da Música de Diadema

Av. Alda, 255 – Centro

Horário de funcionamento: 08h-18h

Telefone: (11) 4072-9302