Casa da Mãe do Tortinho no Sesc Santo André

O Sesc Santo André será palco na próxima quarta-feira (23) de A Casa da Mãe do Tortinho, show do cantor, percussionista e ex-integrante do grupo Exaltasamba Reginaldo Tortinho. A apresentação será às 20h, com entrada gratuita.

Aos 10 anos, Reginaldo escutava seu pai, João Baiano, e sua mãe, Geralda, cantarem suas serestas no quintal de casa. Quando completou 13 anos, Tortinho virara ogan (nome dado no candomblé) da Casa de Ogum Adilson Pedro Colla. Foi quando conheceu Betinho, o filho de ‘Seu Nenê’ da Vila Matilde, fundador da escola de samba, e acabou convidado a integrar a bateria da escola.

Nessa época, Tortinho passava por diversos grupos de pagode de São Paulo, e aos 19 anos, ingressou no Exaltasamba, uma das bandas de samba de maior sucesso dos anos 1990.

O nome do evento se dá pelos tempo que o músico reunia seus amigos sambistas, para tocarem na casa de sua mãe. De acordo com Tortinho, a casa de Geralda se tornou um ponto de encontro de músicos e artistas paulistanos, a partida para suas maiores e melhores amizades, com rodas de samba que tinham início ao entardecer e iam noites a dentro, por longos anos.

Segundo Reginaldo, um dia Salgadinho, integrante do Katinguelê, disse: “Vamos dormir na casa da mãe do Tortinho?” dando a ideia para o show.