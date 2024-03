Casa da Economia Solidária de Diadema promove feiras com empreendedoras locais

Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, a Casa da Economia Solidária e a Incubadora Pública de Empreendimentos Populares e Solidários (IPEPS) promoveram, nesse último sábado (9), duas feiras com empreendedoras locais no Parque do Paço e na Vila Joaninha, em Diadema. O objetivo é estimular uma rede de empreendimentos femininos para estimular o mercado independente.

No Parque do Paço, a Feira da Economia Solidária proporcionou a venda de artesanato – por meio do Coletivo Dia de Arte – cachorros-quentes, tapiocas, coco, gelinho, bolo de pote, açaí e pipoca, todos produzidos por empreendedoras solidárias do município.

Segundo a coordenadora da IPEPS, Aline Costa, os lucros finais ficam com os responsáveis pelas vendas. “Não pegamos nenhum centavo dos produtos. Nosso intuito é orientar e fazer com que o valor final permaneça com as trabalhadoras”, afirma Aline. “Assim, podem investir em novos produtos, estruturas ou em mais mão de obra”, complementa.

No final da atividade, o Mestre Zil realizou uma dinâmica musical com os frequentadores do parque, chamada de “Aulão de Afromix”, uma dança derivada de ritmos africanos.

Joaninha

Ainda no sábado, outra edição da Feira Solidária foi realizada no Sítio Joaninha. Fernanda Zita, formadora da Casa da Economia Solidária, explicou o objetivo por trás da organização desse evento: “Por meio da venda de artesanatos, artigos religiosos, crochês, bolos de pote, acarajé, churrasco e temperos, as moradoras locais podem criar sua própria renda e começar a desenvolver seu lado empreendedor.”

A formadora finalizou afirmando que a Casa de Economia Solidária oferece assessoria para todas as envolvidas com as vendas. “Para aperfeiçoar as empreendedoras, damos aulas de nutrição, de precificação e de profissionalização.”

Serviço

Feira da Economia Solidária

Todos os sábados e domingos, das 09h às 17h

Parque do Paço

Endereço: Av. Antônio Piranga, 1380 – Centro