Casa Brasil: um pedaço do país na França durante as Olimpíadas de 2024

A Casa Brasil, ponto de encontro de torcedores, autoridades e atletas durante os 17 dias de Jogos Olímpicos, é um pedaço do Brasil em Paris durante as Olimpíadas de 2024. Situada no Parc La Vilette, zona norte da capital francesa, ela dará ao público, a partir deste sábado, 27 de julho, a chance de ter contato com os competidores e de aproveitar para degustar comidas e bebidas típicas brasileiras, além de celebrar o esporte e a cultura em meio à disputa por medalhas. O local é aberto ao público e gratuito, mas é necessário solicitar ingressos por meio do site oficial.

A ação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com patrocínio da Embratur e do Sebrae, também será palco de programações culturais, shows e transmissões ao vivo do Time Brasil nas competições, além de possuir área de convivência, gastronomia, estúdio do Canal Olímpico do Brasil, sala VIP, loja com itens oficiais do Time Brasil, espaço para fotos e um túnel imersivo que, por meio de painéis, levará a brasilidade aos olhos do mundo. A Casa Brasil oferece também quadras de futebol, parede de escalada, vôlei de praia, basquete e skate para a prática de esportes. Toda a estrutura atenderá aos requisitos de acessibilidade e sustentabilidade, com redução de emissão de CO2.

“O Brasil vai mostrar em Paris todo o nosso potencial esportivo e a excelência dos nossos atletas. Com as atenções do mundo voltadas para os Jogos Olímpicos, temos a grande oportunidade de promover o Brasil não apenas como destino turístico, mas, também, como sede de grandes eventos esportivos internacionais”, pontuou André Fufuca, ministro do Esporte.

A Casa Brasil funcionará todos os dias durante as Olimpíadas, das 13h às 22h. Com cinco mil metros quadrados e expectativa de receber cerca de cinco mil pessoas diariamente, a estrutura está com programação definida para apresentar a cultura e os destinos turísticos brasileiros ao mundo. Os visitantes poderão assistir a apresentações musicais e de dança; ver exposições imersivas; conhecer diferentes experiências e roteiros de viagem ao Brasil; jogar esportes populares como “altinha”, frescobol e queimada; e aprender a dançar os ritmos do país, como o samba, o forró e o axé.

“Os Jogos Olímpicos são uma vitrine potente, e, neste ano, a Casa Brasil mostrará toda a complexidade da diversidade brasileira, com experiências turísticas que vão desde a natureza deslumbrante, com cheiros e texturas da Amazônia presentes no espaço do Pará, até os atrativos de sol e praia e, também, de turismo de aventura, representados pelo Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte e Foz do Iguaçu. É um reforço de imagem importante que nos ajudará a romper a barreira dos pouco mais de 6 milhões de turistas internacionais que visitam o Brasil anualmente”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

EXPERIÊNCIAS IMERSIVAS — Outra estratégia para apresentar os destinos nacionais aos turistas são as instalações imersivas batizadas de cubos. Serão cinco espaços dispostos na área interna. Quatro cubos mostrarão o Pará, Rio de Janeiro (RJ), Foz do Iguaçu (PR) e Ceará/Rio Grande do Norte. Em cada um desses locais os franceses e visitantes de outras nacionalidades poderão conhecer um pouco das diversas capitais, do estilo de vida, das praias, da natureza e das atrações de aventura, além de texturas e cheiros da Amazônia.

O cubo com a exposição de Foz do Iguaçu, por exemplo, será decorado com imagens do mirante das cataratas, mirante da Itaipu Binacional, plantas da Mata Atlântica, fauna da região e outros atrativos. Os visitantes assistirão a um filme em painel vertical onde conhecerão as famosas Cataratas do Iguaçu, a Itaipu Binacional, o cachoeirismo e passeios de barco. Além disso, poderão participar de experiências imersivas com óculos de realidade virtual para conhecer de perto a exuberância natural do município paranaense.

“Vamos convidar esses turistas internacionais a viverem experiências únicas, mostrar que praticamos um turismo que conjuga meio ambiente com sustentabilidade, que são temas importantes para o nosso país e também para o mercado europeu. É uma oportunidade única promover isso durante as Olimpíadas”, afirmou Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

O quinto cubo, batizado de Cubo Verde Brasil, será voltado para a Embratur e o Sebrae, com cenografia, vídeos de outros estados e municípios que não tiveram instalação própria e sobre turismo e empreendedorismo. O espaço terá um painel interativo que vai proporcionar a imersão nos biomas brasileiros e apresentar destinos. O visitante poderá criar um roteiro de acordo com sua personalidade e preferências.

Na Calçada da Fauna, o visitante poderá fotografar e comparar o tamanho da própria mão com a marca de patas de animais conhecidos dos biomas brasileiros como a onça pintada e o tamanduá-bandeira, por exemplo. E os que se interessarem, poderão adotar um ninho do Projeto Arara Azul, para colaborar com a preservação da espécie e, como retribuição, levar para casa uma réplica de papelão e uma arara de pelúcia. Também ficará à disposição de quem passar pela instalação os cartões-postais das instituições apresentadas nos demais cubos.

RIO GRANDE DO SUL — Os turistas poderão fazer uma doação para as famílias atingidas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul e levar um ímã do mural com temática do estado feito pelo artista de rua gaúcho Jotapê Pax. Atrás do ímã, haverá um QR Code com informações sobre como fazer uma doação internacional para a recuperação do RS e para acessar a imagem da obra completa.

PATROCÍNIOS — A Casa Brasil terá 15 marcas presentes, entre patrocinadores e apoiadores: Embratur, Sebrae, Apex, Petrobras, Prefeitura da Cidade de São Paulo, Recoma, Governo do Estado de Minas Gerais, Correios, Oakberry, XP, Havaianas, Azul, Corona, Peak e LVMH.

VILA OLÍMPICA — Os espaços exclusivos para atletas e delegação brasileira do Time Brasil na Vila Olímpica de Paris já estão ativos. A infraestrutura possui salas de convivência, locais de descanso, academia própria para atletas, profissionais de saúde disponíveis 24h por dia, sala de análise de desempenho, espaço de crioterapia – técnica que utiliza temperaturas extremamente baixas para tratar lesões e outras condições -, salas de fisioterapia, e lavanderia.